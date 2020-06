HACÉ CLICK Y SUSCRIBITE A PORTAL DE NOTICIAS

El ex jefe de los espías que persiguieron a dirigentes políticos opositores y propios, Alan Ruiz y la secretaria de Macri, Susana Martinengo, se negaron a declarar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de Inteligencia que investiga el accionar de tales dependencias en la organización de espionaje ilegal que aparentemente comandaba el propio ex presidente Mauricio Macri.

Ninguno de los dos se hizo presente en las dependencias del Congreso. Alan Ruiz argumentó que fue sometido a una operación el pasado 10 de junio aunque fue intimado a presentar un certificado médico que lo justifique en el plazoperentoriod e 24 horas. Susana Martinengo en cambio ni siquiera se notificó de la citación de los legisladores que componen la Bicameral.

Esta última es investigada por el juez federal Federico Villena por participar de una red de espionaje ilegal mientras que Alan Ruiz fue detenido este fin de semana tras conocerse su participación directa en la red de espionaje ilegal.

Pese a sus faltazos, la semana próxima sus nombres estarán sonando con fuerza en esa dependencia parlamentaria a la que deberán concurrir el ex jefe de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y los ex agentes Emiliano Matta, Mercedes Funes y Martín Terra, amigo del ex jefe de de la AFI Gustavo Arribas y ex marido de Analía Maiorana, esposa de Diego Santilli, una de las víctimas de las persecusiones.

Los cuatro invitados no tenían buena relación con Ruiz y en el oficialismo hay expectativa por sus declaraciones y datos que podrían complicar aún más a los ausentes.