La periodista Viviana Canosa se prepara para desembarcar en la política partidaria y aseguran que será candidata en 2023. En Argenzuela, el periodista Mauro Federico reveló que la exconductora de A24 es pretendida por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para que sea candidata a intendenta en La Matanza. Canosa optaría por el espacio liderado por Mauricio Macri.

«En 2014 nadie pensaba que Macri iba a ser presidente y finalmente lo fue. En la política argentina se abren puertas que te sorprenden», dijo Jorge Rial.

En las elecciones de 2023, Juntos por el Cambio intentará dar un batacazo en un distrito clave en la provincia de Buenos Aires. Para eso, busca una fisura que genere cierta empatía con el gran público. Con más de 1.150.000 electores, La Matanza es un municipio que suele definir el futuro del país.

Poco tiempo atrás, en una revista uruguaya Canosa adelantó sus intenciones: “Me están estudiando para las elecciones del año que viene”, afirmó. “No descarto ser candidata”.

«El nombre de Canosa lo tiraron en una reunión de la mesa provincial de Juntos por el Cambio. En el momento algunos se rieron pero luego algunos intentaron acercarla para una reunión. Entre mayo y junio se produjo el primer encuentro donde participaron varios dirigentes de Juntos por el Cambio en la provincia«, contó Federico.

Si bien la periodista también es pretendida por el partido de Javier Milei, Federico contó que un alto dirigente de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires le confirmó que Canosa «va a jugar con ellos».

«No va a jugar con Milei. No es boluda. Si se mete de lleno no va a jugar a perder», dijo la fuente. «Juntos por el Cambio necesita una Lidia «Pinky» Satragno en La Matanza parga ganar. El kirchnerismo está roto pero hay que tener un candidato potente y conocido porque con lo que tenemos hoy no alcanza para pegar el batacazo», agregó el dirigente cambiemita. (C5N)