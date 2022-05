No sorprende. Viviana Canosa ya no sorprende, por mucho que lo intente. Solo empobrece su rol profesional. Cada día, cada emisión de su programa, en cada aparición pública, su personaje se desgasta, aburre, agrede, agravia. No hace periodismo, solo operaciones y se nota demasiado.

Desde que inició su ciclo en A24, la conductora eligió dejar de lado el oficio y dedicarse al show, y este 25 de Mayo tuvo su pero perfomance. Pidió públicamente «sacar al kirchnerismo a patadas en el culo». Lol hizo en más de una ocasión durante su programa. Lo hizo junto al expresidente Mauricio Macri, a quien eligió entrevistar en el día de la patria.

Luego de una extensa entrevista en la que no ahorraron en agravios, insultos y descalificaciones, la ahora operadora política le preguntó al exmandatario «¿Cómo hacemos para, sin falsas promesas, para los que perdieron todo y los que en el próximo año y medio van a seguir perdiendo, cómo hacemos para sacar al kirchnerismo a patadas en el culo?«

Macri, festejó las expresiones de Canosa y aseguró que «no podría decirlo mejor que ella«.