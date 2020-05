Por Micaela Lago

Se han confirmado 258 nuevos casos por coronavirus de acuerdo con el último informe, la mayor cantidad diaria registrada hasta ahora desde el inicio de la pandemia. Esto se debe en parte, a la situación de los barrios vulnerables de la Capital Federal.

En las últimas semanas, los casos confirmados en los sectores más postergados de la Ciudad aumentaron exponencialmente hasta llegar, hasta el último registro, a 470 casos que representan más del 21% del total de la Capital Federal.

La situación sanitaria se vio agravada no solo por las ya precarias condiciones habitacionales y el hacinamiento, sino también por la falta de agua durante más de 10 días en el caso de la Villa 31 y la consiguiente falta de respuestas y protocolos específicos por parte del Gobierno de la Ciudad, liderado por Horacio Rodríguez Larreta.

En el caso de las villas y asentamientos, la extensión de la red de agua corriente y las tareas de mantenimiento pertenecen a la Secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno porteño. A pesar de ello, a partir de la grave situación de las últimas semanas, el gobierno nacional ha podido intervenir y al hacerlo, poner a cargo a AYSA de la finalización de tareas de reparación que habían quedado inconclusas.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares, entre los 4416 barrios relevados, el 88,7% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.

Además, las mujeres y feminidades se ven más afectadas por la falta de acceso a los servicios básicos, ya que según RENABAP, el 63,7% de las viviendas en los barrios populares están a cargo de mujeres.

“En un contexto en donde cerramos nuestras cooperativas de trabajo, que están conformadas en un 86% por mujeres y feminidades y teniendo que reducir la vida de todas nuestras compañeras dentro del hogar, muchas de ellas compartiendo las 24 horas del día con su agresor, con accesos muy limitados a redes de protección por el aislamiento, entendimos necesario armar guardias telefónicas, donde las compañeras están en constante comunicación con todas, principalmente con quienes están atravesando una situación de violencia de género.” dijo Jesica Azcurraire, vecina de la villa 21-24 y referente del Frente de Géneros de la Garganta Poderosa a Página 12.

Además, frente a la falta de trabajo y la dificultad para pagar los alquileres, los inquilinos de las villas o asentamientos que alquilan casas o cuartos, deben hacer frente a la violencia propietaria, expresada en amenazas y desalojos, a pesar del decreto de prohibición de los mismos por parte del Poder Ejecutivo, ya que muchas veces no son alquileres formales y no poseen contrato o recibo de pago.

Estas situaciones se agravan en el caso de mujeres con niños, trans y travestis ya que las actitudes intimidatorias se traducen en formas directas de violencia de género.