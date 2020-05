Más de 3 mil feriantes de la Ciudad de Buenos Aires exigen que el Gobierno de la Ciudad los asista, por lo menos, con un bolsón de comida ya que desde que comenzó la cuarentena no han podido trabajar y se enfrentan a la incertidumbre de no saber cómo pagar el alquiler, los medicamentos y el alquiler de sus viviendas. Desde hace dos meses que el Ejecutivo porteño no les da una respuesta.

«La Ciudad tiene un presupuesto destinado para ferias y no lo está usando. Estamos pidiéndole al menos comida», denunció la delegada de feriantes artesanales de Belgrano, Verónica Castelli, en diálogo con Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada.

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los feriantes le presentaron una nota al Gobierno de la Ciudad. «Somos más de 3 mil trabajadores con familias atrás, estamos de acuerdo con la cuarentena y la venimos cumpliendo. También le venimos pidiendo al Gobierno de la Ciudad desde el 18 de marzo, cuando le presentamos un petitorio solicitando un plan de contingencia económica, bolsones de comida, un subsidio y ayuda para materiales para que podamos retomar nuestro trabajo cuando volvamos a trabajar».

«Fuimos haciendo petitorios distintos y al día de la fecha no tenemos ninguna respuesta. El 25 de marzo recibimos un mensaje de WhatsApp para que hagamos un listado de los compañeros que esté en extrema vulnerabilidad que no estén contemplados en los beneficios de IFE, no sean jubilados ni pensionados. En realidad todos necesitamos un bolsón de comida, al menos. Hicimos ese listado con mucha pena, queríamos incluir a todos los compañeros; y ni siquiera nos respondieron», alertó.

Asimismo, contó: «No todos los compañeros están en condiciones de aplicar a la IFE, tenemos compañeros que tienen una jubilación mínima, una pensión y pagan un alquiler. Algunos elijen entre comer y pagar el alquiler porque en muchos casos la feria es el único sustento de muchos compañeros».

«El reclamo es que nuestra autoridad de aplicación y el gobierno de la Ciudad nos asista porque nos abandonó, no nos amparó ni protegió. Tengo compañeros que literalmente no tienen para comer, comen de la huerta. Este gobierno no tiene sensibilidad. Tengo compañeros que no tienen para comprar la medicación, nosotros ayudamos en red, pero solo estamos pidiendo un bolsón de comida, al menos», advirtió.

Ante la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad, Castelli indicó: «Estamos tramitando con Nación pueda entregar bolsones, pero no está asegurado. Igual, no dependemos de Nación, la Ciudad tiene un presupuesto propio que debería salir a responder por nosotros y no lo hace».