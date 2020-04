Los adultos mayores de 70 años deberán tramitar un permiso obligatorio y específico para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de «disuadirlos de salir a la calle y garantizar el distanciamiento preventivo» ante la posibilidad de contagio de coronavirus y ser el principal grupo de riesgo, informaron fuentes del gobierno porteño.

El Permiso de Circulación se podrá tramitar en la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

El objetivo es elevar las “barreras de salida” a la calle y a la vez que los adultos mayores tengan alternativas con la intervención de otras personas frente a sus necesidades, como la compra de alimentos y medicamentos, entre otras.

Los adultos mayores «necesitan un plan de prevención especial porque la tasa de mortalidad del Covid a nivel global es muy superior en mayores de 70 años y está asociada a que padecen otras enfermedades», detallaron las fuentes consultadas.

En la Ciudad de Buenos Aires ocho de cada 10 fallecidos por coronavirus son adultos mayores y pese a ello muchos «aun salen a la calle en el marco de la cuarentena. Las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos».

Las nuevas medidas contemplan que «los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir», y «se busca que no puedan salir y el Permiso obligatorio es la medida de mayor impacto en la circulación», añadieron voceros oficiales.

El control por permiso de circulación será complementado con «un plan de concientización en medios de comunicación reforzando el rol de los adultos mayores y la responsabilidad de la comunidad en el contexto actual».

En la Ciudad de Buenos Aires viven más de 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo o en hogares mono generacionales. Los que tienen más de 70 años son 490.000 adultos.

La medida será anunciada este viernes a las 12.30 hs por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en la sede gubernamental de la calle Uspallata al 3100.