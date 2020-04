Las declaraciones de Peñafort ocurren luego de que Casal rechazara el pedido de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que se exprese respecto a la validez de las sesiones virtuales en el Congreso. La vicepresidenta le había pedido que “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación, que establece que ‘los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional’”. Casal consideró que “no es competencia” del máximo tribunal decidir eso.

“El único remedio que tenemos hoy es no reunirnos y está claro que esto no iba a estar en ningún reglamento de Diputados. ¿Por qué Casal dice que no? Porque si esta sesión virtual no está legitimada el impuesto a las grandes fortunas puede ser impugnado judicialmente”, explicó la funcionaria parlamentaria en declaraciones radiales.

Peñafort argumentó que “hacer una sesión virtual tiene enormes beneficios porque hacerla presencial tiene enormes riesgos. Quieren que traigamos personas desde lugares que no hay casos al lugar donde más casos de coronavirus hay y que luego vuelva. Eso están pidiendo”. “Es absurdo que pidan que el Congreso sesione de manera presencial”, se quejó.

“A nadie le sorprendió la decisión del interino Casal de rechazar que la Corte intervenga para que el Congreso sesione virtualmente”, expresó Peñafort, porque “Casal es el escudo de protección que dejó Macri para proteger a Stornelli y ahora para que 11.000 personas no paguen el impuesto a las grandes fortunas”.

Graciana consideró que “la Corte tiene que definir que el Congreso pueda sesionar de manera virtual. La Corte no tiene plazos pero no creo que demore demasiado. No puede hacer la plancha. Si la Corte dice que no, habrá mucho riesgo de hacer una sesión presencial y si alguien se contagia ellos deberán responder. No evaluamos cambiar el reglamento del Congreso si la Corte dice que no”.