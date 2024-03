El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó contra el gobierno de Javier Milei al que acusó de limitar los aumentos paritarios. “Son los liberales más locos del mundo”, expresó en conferencia de prensa.

Lo hizo tras anunciar un aumento del 13,5% en los salarios de marzo para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires

“Están pidiendo reprimir, controlar, limitar y regular un precio que es el de los ingresos de trabajadores y jubilados», desarrolló en compañía de ministros de su Gabinete.

“Quiero aprovechar para desarmar alguna mentiras que intentaron instalar: no podemos despilfarrar lo que no tenemos. Fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante el año pasado”, enfatizó el mandatario provincial y dijo que ese dato se puede corroborar, pero para ello “hace falta estar despierto en las horas de trabajo para ver las estadísticas reales y no inventar cosas”.

El mandatario provincial aseguró que la Provincia gastó por habitante “menos de un tercio” en comparación con el distrito que sí lo hizo. También resaltó que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 vecinos. “Tenemos al Estado más austero de la Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene y esto es una injusticia porque aportamos el 40% y recibimos cerca del 20″, prosiguió Kicillof.

“Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirve o gasta de más”, insistió el gobernador. Kicillof dijo que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no se trató de un impuestazo. “Basta de mentir sobre esto”, enfatizó y explicó cómo beneficiaron a ciertos sectores tanto desde el Banco Provincia como desde la Agencia de Recaudación (ARBA), como a los productores debido a la sequía.

“Asistimos durante ese tiempo con un paquete impositivo que permitió dar beneficios de casi 100 millones. Se ayudó con 90 mil millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. Otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano”, se explayó el funcionario provincial.

Kicillof apuntó: “Si alguien quiere asumir la defensa tiene derecho, pero no a decir que es un impuestazo. Aun para ellos es menor que lo que cobraba [la exgobernadora María Eugenia] Vidal”. “Lo que es cierto es que durante estos cuatro años le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Aumentan más para los propietarios que tienen campos más caros que lo que aumentan y disminuyen para propietarios pequeños y medianos”, ahondó el gobernador.

