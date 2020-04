No será éste un artículo donde se analizará la novela de Víctor Hugo. No hablaré de Jean Valjean, ni de Javert, ni de Cosette, ni de ninguno de sus personajes. Me estoy refiriendo a Los Miserables Argentinos: aquellos que se auto-descubrieron y que por eso se quejan. No es cierto que la verdad no ofende, sino que lo que ofende es la verdad. Dígale miserable a un miserable y será ésta la peor ofensa, y detrás de él saldrán todos los miserables, es decir, todos aquellos auto-identificados, y se ofenderán porque los descubrieron. Y así como cuando jugábamos a las escondidas decíamos «piedra libre», ellos se sintieron identificados y, en lugar de aceptar que los hemos descubierto, reaccionan con cacerolazos, quizás sin estar del todo convencidos de por qué lo hacen. Se creen miserables pero no saben muy bien qué defienden.

EEUU, Brasil, y Gran Bretaña se niegan a la cuarentena y apuestan a la producción porque en el fondo saben y creen que las probables víctimas fatales de la pandemia les salen más caras vivas que muertas. Ellos apuestan a que se infecte toda la población, se cure y en consecuencia se inmunice entre el 80 y el 85% de los infectados, y los que tengan que morirse que se mueran: ya sabrá Dios adonde alojarlos.

Yo me pregunto: esta gente que sale a cacerolear contra nuestro conductor, que hoy cuenta con el 85% de aceptación de todo el espectro político nacional, ¿es consciente que lo que pretende el mundo desarrollado liderado por Trump, por Boris Johnson y, en menor medida, por el pretencioso de Bolsonaro, es que las potenciales víctimas del corona virus le salen al mundo más caras vivas que muertas? Yo creo que no. No creo que lleguen a ese alto grado de miserabilidad, pero, oponerse a la cuarentena y a la forma que está comandando y resolviendo esta tragedia nuestro presidente, con esos cacerolazos obscenos, se ponen a disposición de aquellos que no apuestan a la vida de todo el mundo. Por ello, como diría Oliverio Girondo, «…son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, pero son inocentes. Hay que compadecerlos…»

*Roque Ruiz (60) es abogado, fue profesor Adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA entre 1991y 1996. Profesor Adjunto de Instituciones de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre 1988 y 1997.

Desde 1997 se desempeña como Profesor Regular Adjunto Ordinario de la Facultad de Ciencias Económicas de la materia Instituciones del Derecho Público