Jane Austen tenía una muy buena relación con su hermana Cassandra. Eran tan unidas que compartían habitación por su propia voluntad y cada vez que se separaban, se escribían numerosas cartas. Se supone que esta misma relación fue plasmada a manera de homenaje en el libro con la relación que tiene Elizabeth con su hermana.

Originalmente el título de esta novela iba a ser Primeras impresiones (First Impressions). Pero se cree que el título, Orgullo y prejuicio, habría sido inspirado por la novela de Fanny Burnel, Cecilia, que causo una gran impresión en la autora. En este libro, la frase se repite una y otra vez e inclusive en letras capitales.

Jane terminó este libro cuando tenía tan solo 21 años, en 1797. Su padre le envió el manuscrito a un publicista que se llamaba Thomas Cadell, pero no aceptó y le devolvió el manuscrito inmediatamente, sin siquiera haberlo leído. Después del éxito de su novela Juicio y sensibilidad (Sense and sensibility), ella decidió revisar el manuscrito de Orgullo y prejuicio para enviarlo nuevamente. Y es así que logró publicarlo finalmente a la edad de 37 años.

Cuando se publicó, lo hizo de forma anónima ya que la sociedad no veía muy bien que las mujeres se dedicaran a tareas intelectuales. En la tapa figuraba solamente la inscripción “By a lady”, es decir, “por una mujer”. Aunque de todas formas dio un indicio de quién era al agregar la frase “by the author of sense and sensibility”, que aclaraba cuál había sido libro anterior. Después de la muerte de Jane, su hermano fue el que reveló su nombre.

La autora fue rechazada para matrimonio en una ocasión. Cuando salía con Tom Leffroy, su familia no lo dejó casarse con ella porque no era de un estatus social lo suficientemente alto. Si se tiene en cuenta la historia de Orgullo y prejuicio, Elizabeth es una joven soltera de clase media que quiere casarse con un buen hombre, y el Sr. Darcy (un caballero muy rico, que según los cálculos de investigadores, ganaría una suma aproximada a los veinte millones de dólares por año en la actualidad) la corteja.

Orgullo y prejuicio es uno de los libros recomendados más populares, a tal punto que se ha convertido en un clásico de la literatura universal y caracteriza a la perfección la literatura romántica de su época (durante el siglo XIX). Si tienen la oportunidad de sumergirse en sus páginas y dejarse llevar por sus idas y venidas, las pretensiones de los personajes y el uso magistral del lenguaje que hace la autora, aprovéchenlo, no se arrepentirán.