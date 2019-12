El acuerdo de la CAME y CGERA que posibilito el resurgimiento de la histórica Confederación General Económica (CGE), que supo presidir el ex ministro de Hacienda y Finanzas durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, José Ber Gelbard, realizó este martes un multitudinario encuentro en Parque Norte con la asistencia de más de mil empresarios de todo el país con el objetivo de compartir una agenda común de cara al nuevo gobierno.

En ese marco, el flamante presidente de la CGE, Roberto Marquinez se dirigió a los empresarios presentes y tras repasar la historia de la entidad resaltó que “no se trata de un espacio para que se luzca uno u otro sector, sino que se trata de un medio para que los verdaderos actores sean los empresarios nacionales con consciencia de clase” y aseguró que la única manera de promover cada sector es “desarrollando a la Argentina en su totalidad, sin exclusiones”. En ese sentido subrayó que la unión de las tres entidades representa a todos los sectores de la actividad económica argentina con todas las provincias y todas las regiones y que eso supone una esperanza activa y comprometida a partir de la idea de desarrollo del capital nacional productivo que pone el eje en la unidad de los empresarios y los trabajadores organizados.

Los empresarios nacionales Pyme buscan con esta iniciativa ubicarse a la vanguardia de un proyecto nacional de reindustrialización apoyados en los sectores de la ciencia y la tecnología con un ejercicio permanente de capacitación tanto de los trabajadores como de los empresarios.

A su turno, Marcelo Fernández, el más político de los dirigentes presentes, subrayó la importancia que dos entidades confederativas a nivel nacional com CAME y CGERA hayan logrado ponerse de acuerdo para reflotar a la CGE. “No puede ser que empresarios nacionales no estén juntos en un mismo lugar, abrazando una misma causa y pelando por lo mismo”, dijo en relación a las asperezas que mantuvieron los dirigentes gremiales empresarios en el pasado.

“Tenemos que pensar en una construcción nueva de forma rápida porque tenemos que diseñar juntos el futuro”, dijo y al tiempo que agradeció el apoyo de Héctor Dáer, secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) quien se encontraba presente en el acto. “Somos un mismo sector, el que produce y trabaja”, enfatizó Marcelo Fernández.

Luego, el titular de CGERA anunció la incorporación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) cuyo presidente, Eduardo Fernández acaba de asumir su banca como diputados por el Frente de Todos. “APYME va a colaborar con nosotros en este proyecto de unidad”, remarcó e instó a ayudar con la gestión de Eduardo Fernández para que desde su lugar pueda canalizar todos los proyectos que surjan de este verdadero espacio de unidad Pyme. “Vamos a trabajar codo a codo con Eduardo”, sostuvo Marcelo Fernandez.

“Desde este lugar le decimos al Gobierno que queremos colaborar, queremos participar, proponer y discutir cuales son las medidas para el sector de la Pequeña y Mediana empresa y hacerlo desde una sola voz PYME”.

Esta alianza simboliza la union de 1600 instituciones empresarias alcanzando la representatividad de todo el territorio de las pequeñas y medianas empresas del comercio y servicios, industria, construcción, economías regionales, turismo, mujeres y jóvenes empresarios. Con esta visión de trabajo las cámaras y federaciones buscan encaminarse a cerrar grietas internas en la dirigencia gremial empresaria ante el nuevo escenario político. Esta alianza pone a los empresarios nacionales como protagonistas de la creación de empleo y de la transformación productiva que necesita el país en esta nueva etapa política, económica y social

A su turno, Gerardo Díaz Beltran de CAME remarcó que “esta alianza presupone deponer mezquindades y trabajar por un objetivo común que son las PYMES argentinas”. Todos ustedes van a ser partícipes cotidianamente porque acá están las Pymes que van desde la Cordillera al Atlántco y desde la Quebrada de Humahuaca a las Islas Malvinas. En ese sentido y con esta fortaleza tenemos que llevar adelante esta alianza”, manifestó.

“Podemos pensar diferente, podemos tener distintas ideologías pero lo que no podemos dejar de tener es un objetivo común que son las Pymes. Si no hay pequeñas y medianas empresas no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay trabajadores. Si no hay trabajadores no hay consumo y por lo tanto no hay Economía posible”, finalizó Díaz Beltran.

Héctor Dáer, de la CGT junto a los empresarios Pyme

Finalmente subió al escenario Héctor Daer para felicitar a los dirigentes gremiales empresarios en esta nueva etapa. Hacía mucha falta una representación Pyme de estas características. Un país necesita tener sindicatos fuertes, gremiales empresarias fuertes y esos soja ustedes”, le dijo a los empresarios presentes.

“Ustedes esperan que al país le vaya bien y que le vaya bien a sus trabajadores porque así sus empresas funcionan”.

“Este es el camino común”, resaltó Daer en medio de una explosión de aplausos.

El convite de Parque Norte es el puntapié inicial de una nueva representación empresaria Pyme que junto a el movimiento obrero organizado se configura como el interlocutor de este sector productivo con el nuevo Gobierno en la creación de herramientas e iniciativas orientadas a promover la producción y el trabajo con inclusión y crecimiento.

Del encuentro participaron, entre otros Armando Cavallieri de Empleados de Comercio y el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Dominguez.