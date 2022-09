El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió hoy a “todas las partes” involucradas en el conflicto del sector neumático que “cesen en la idea de inflexibilidad» y logren “un acuerdo para volver al normal funcionamiento”.

Así se manifestó en declaraciones a la prensa durante su exposición en la Cámara de Diputados, donde presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto 2023.

En ese sentido, Massa ratificó la apertura de importaciones de neumáticos si el conflicto no se resuelve hoy en una audiencia de conciliación.

Al respecto, indicó que “hay que garantizar que los 150 mil puestos de la cadena automotriz y autopartista sigan adelante. También hay más de US$ 1200 millones de exportaciones en riesgo, con mercados que podemos perder como Brasil y Estados Unidos”.

En esa línea, Massa volvió a manifestar su deseo de un regreso al diálogo y señaló: «A los empresarios también se lo pedimos porque cuando miramos los salarios de las empresas de neumáticos nos encontramos con que hay firmas que pagan diferencias salariales del 40% dentro de la misma actividad”.

“Les pedimos a todas las partes que cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo, sobre todo porque es un conflicto que viene de muy largo. Queremos que haya diálogo y acuerdo para volver al normal funcionamiento”, concluyó.

En el mismo sentido, en respuesta a la consulta de los diputados del Frente de Izquierda sobre este tema, dijo que «llamar a que se rompa la inflexibilidad y que se termine con el capricho de no querer sentarse con la otra parte no me parece que sea tomar parte».

«El problema de fondo es que tenemos una disparidad enorme dentro de la misma actividad por convenios que se desarrollaron entre el sindicato y las empresas. El ingreso medio de un trabajador de Brigestone es de 186.783 pesos y el de Pirelli es 280.109», detalló el ministro.

Y aseguró: «Ojalá que tengan el mejor acuerdo posible en materia salarial para ganarle a la inflación. Ayer, cuando hablé de inflexibilidad, le pedí las empresas que se tenían que sentar en la mesa».

Por último, dijo que desde el gobierno pretenden «promover que haya la mayor inversión posible de producción argentina» y dijo que le parece «absurdo» que «las ruedas de tractores no se produzcan en Argentina y que Bridgestone las importe de Japón cuando la Argentina es uno de los principales productores de maquinaria agrícola».

De esta forma, el ministro reafirmó lo dicho ayer al encabezar una reunión en el Ministerio de Economía con representantes de la cadena automotriz para analizar la salida al conflicto por el suministro de neumáticos.

El sector fabricante de neumáticos atraviesa un conflicto por mejoras salariales y laborales entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas productoras Bridgestone, Pirelli y Fate.

La disputa escaló la semana pasada cuando el gremio lanzó un paro de actividades por tiempo indeterminado que, con el correr de los días, generó también interrupciones en la producción automotriz por falta de stocks de neumáticos.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Trabajo convocó a una conciliación entre partes que pasó el lunes a cuarto intermedio y continúa esta tarde.