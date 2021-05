Picante: Anibal preguntó al aire… ¿qué van a hacer ahora con los vuelos comerciales?

El exjefe de Gabinete sugirió que hay que cerrar urgente los cielos para que no sigan ingresando infectados. Algo de lo que el presidente no dijo nada en su mensaje

El exjefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio participaba esta noche del programa Minuto Uno (C5N) cuando el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció las nuevas medidas de confinamiento total, que regirán desde mañana viernes a las 20 horas y hasta el 31 de mayo, para parar la segunda ola del coronavirus.

Luego que el mandatario emitió su mensaje en lo que fue su segunda cadena nacional, Gustavo Sylvestre entrevistó en vivo al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que brindó algunas precisiones adicionales, entre las que adelantó «el fútbol va a seguir».

Posteriormente y luego que finalizara la entrevista, Aníbal alzó al voz y dijo que el fútbol «hay que pararlo ya». Pero además, lamentó no haber podido hacerle una pregunta al jefe de los ministros de Gobierno.

«A mi me hubiera encantado hacerle una pregunta a Santiago porque no tengo forma de hablar con ellos, no hablo con el presidente y no pùedo saber lo que pasó, pero cuando la pandemia comienza», analizó Aníbal, «todos, en el mundo, mirábamos a los pobrecitos de Wuhan, un pueblo de 25 millones de habitantes que tuvieron que cerrar para poder contener lo que les está pasando. E ironizó, «porque está en Marte viste….» y continuó, «pero no está en Marte, está en China, a 30 horas de avión de la Argentina… y se preguntó ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros con los aviones?, algo de lo que el presidente no dijo nada.

A buen entendedor, pocas palabras. Lo que refería Aníbal Fernández es que si se hubieran cerrado las fortunas y los vuelos a comienzos de marzo del 2020, hoy sería otra la historia. Punto.