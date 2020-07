El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, confirmó que denunció a Edesur por incumplimiento de contrato: «Nosotros firmamos un convenio para darles unas tierras para hacer una subestación, porque decían que no conseguían. Le tuvimos que conseguir tierras para que hicieran una subestación, pasaron 5 años y no la hicieron». «Hay una serie de incumplimientos por parte de Edesur increíbles», agregó.

En declaraciones a El Destape Radio, el jefe comunal aseveró. «El servicio de Edesur es pésimo, las tarifas son impagables, se corta todo el tiempo la luz, nos dejan sin agua, no atienden a los usuarios», «Tuvieron 4 años de tarifazos con Macri y no hicieron ninguna inversión» y «Todo esto lo firmó Edesur ante un escribano público y no lo cumplió».



Además, Gray dio detalles del reclamo iniciado por el Defensor del Pueblo bonaerense, en representación de un grupo de intendentes del conurbano: «El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha pedido la revocación de la concesión de Edesur», «Apoyamos el pedido de que se le quite la concesión a Edesur que hizo el Defensor del Pueblo de la provincia» y «Yo también voy a presentar un pedido de que se le quite la concesión a Edesur. Cuando hay tanta mala fe no es posible ni siquiera el diálogo».



En ese sentido, el presidente del PJ bonaerense indicó: «Hay un abanico de soluciones si se le saca la concesión a Edesur. Lo tiene que solucionar el ENRE. Pero no podemos seguir en esta situación» y «Este es el año con más cortes en invierno, no quiero ni pensar lo que pasará en verano».



Sobre la situación por el coronavirus, Gray subrayó: «Hay que ver cómo sigue la tendencia, porque de un día al otro puede haber picos», «Indudablemente los casos están subiendo. Pasamos de 4 o 5 casos por día a 70 en Esteban Echeverría» y «Lo de Edesur está relacionado con la pandemia, la gente se queda sin agua». (Notinac)