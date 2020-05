El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dejó entrever la distancia que lo separa del líder político de su espacio, Mauricio Macri, a quién le pidió prudencia y silencio en el marco de la unidad política con el Gobierno Nacional y Provincial para combatir la pandemia de coronavirus.

“Me parece prudente evitar los comentarios políticos en un momento tan delicado. No es el tiempo de declaraciones políticas. Al revés, yo valoro mucho la prudencia. La gente valora y respeta nuestra prudencia”. Así respondió Larreta ante la pregunta sobre cómo evalúa la ausencia de Mauricio Macri en el plano público.

Rodríguez Larreta arrojó esta definición, entre muchas otras, en una nota concedida al programa “Incorrectamente políticos”, que conducen Guadalupe Vázquez y Sergio Berensztein por Radio Rivadavia. También lo consultaron cómo respondía a algunas frases de Alberto Fernández y Axel Kicillof en la conferencia de prensa de ayer, pues recordaron que no había ni siquiera Ministerio de Salud, o las obras inconclusas en Provincia de Buenos Aires. La respuesta del jefe político porteño fue: “Estoy 100% enfocado en la salud de la gente, trabajando en coordinación entre Ciudad y Provincia. Es lo que corresponde y debemos hacer. No entro, no opino, no me meto en discusiones políticas”.

Sobre la nueva etapa de cuarentena, Rodríguez Larreta afirmó que se mantienen las mismas condiciones de la semana pasada, incluidas las salidas de los niños. Aunque con una diferencia importante: “Vamos a restringir los comercios en más de 20 zonas de la Ciudad, donde la gente además de comprar va a pasear. Microcentro, Once, Avenida Avellaneda, entre otros. En cambio el comercio barrial se mantiene. Estarán habilitados los mismos rubros que la semana anterior, en iguales condiciones”.

Aunque con la restricción para zonas muy transitadas: “El problema no son los negocios sino la aglomeración de gente en grandes centros comerciales. Lo que queremos evitar son esas concentraciones”, aseguró Rodríguez Larreta.