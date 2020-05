Por Roque Ruíz



«(…) conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo (…)»

Mario Benedetti

El presidente de Estados Unidos se jacta de que su país es el mayor productor de infectados del COVID-19 del mundo. Y cree que eso evidencia la potencia de su gestión por haber detectado como nadie 1.600.000 infectados en solo dos meses. Se enorgullece de que hayan podido testear esa cantidad de gente y lo plantea como un logro.

Asimismo, Bolsonaro dice que la Argentina tiene uno de los menores índices de muerte porque la gestión de Alberto Fernández gira hacia el socialismo, como en Venezuela y Cuba: países que, casualmente, tienen el índice de contagio y muerte más bajo del continente. Chile y Perú insisten en subestimar la enfermedad y van creciendo en contagio de una forma alarmante. ¿No ven la realidad? Claro que la ven. Entonces debemos preocuparnos por qué la ocultan.

Trump intenta confundir a su pueblo porque debería votarlo nuevamente en noviembre de este año para no pasar el papelón que pasó Macri -quien fuera repudiado por la sociedad al no haberle permitido renovar su mandato-. Y digo que intenta confundir porque no cuentan los muertos evitables (como consecuencia de su incompetente política sanitaria).

¿Qué oculta Trump? Esto oculta: si da marcha atrás y dice que desde el principio le erró en su política sanitaria y económica y, para salvar vidas, revierte su gestión y acepta los consejos de gran parte de los gobernadores de Estados Unidos, pierde inexorablemente las elecciones de noviembre de este año y, como bien ya lo señalamos, corre el riesgo de compararse con Mauricio Macri.

Prefiere entonces engañar: no hablar de muertes, sino de infectados. Se jacta de esta ‘refinada’ estrategia para llegar a noviembre, con un entorno de decenas de miles de muertos y decenas de millones de desocupados. Sí, piensa que ese es su mejor escenario.

Bolsonaro no es muy diferente. Si llegara a reconocer que en su país apareció el primer infectado al mismo tiempo que en la Argentina «y, como consecuencia de su gestión gubernamental, hoy produce 300 000 infectados y más de 20 000 muertos», debería renunciar por su clara y manifiesta incompetencia, a la vez que permitir que Brasil llamara a elecciones antes de fin de año.

¿Qué oculta Bolsonaro? La Constitución de Brasil establece que si no se cumple la mitad del mandato, hay que llamar a elecciones. Esto sucede recién en diciembre de 2020. Imaginar llamar a elecciones en este clima, que evidencia una economía destrozada -adornada por cientos de miles de infectados y decenas de miles de muertos-, es un suicidio político imposible de aceptar. La derecha brasilera pasaría un papelón electoral histórico contra lo que ellos llaman «el populismo». Es probable que, por ese motivo, dure hasta diciembre con sus políticas y luego siga gobernando otro sector de la reacción, una vez depuesto Bolsonaro.

¿Y qué oculta nuestra derecha cuando ve que pasan estas cosas en el mundo?

Se quejan de la cuarentena (único antídoto eficaz para prevenir contagio y muerte) basándose en la «abstracción». La califican de cavernícola. Dicen que es producto de la improvisación, que nuestro presidente está manipulado por la ciencia, y que no enfrenta el problema (así ‘en el aire’). No se animan a decir que tienen como ejemplo a Estados Unidos, a Brasil, a Chile, a Perú, a Bélgica; porque saben que lo que pasa en el mundo viejo -modelo histórico de gestión-, no se corresponde con su relato.

Tiembla la derecha y sus marionetas mediáticas de solo pensar que un representante del ‘populismo’ pudiera tener un éxito tan rotundo por el solo hecho de hacer todo lo contrario a lo que ellos han predicado toda su vida. Y no solo se rompe su ideología, que es lo único que les queda frente a la realidad, sino que se pueden romper sus negocios los que, en el mundo nuevo, no serían tan rentables.

Cuando invitan a la gente a ejercer la libertad de preferir lo injusto y que se muera el que se tenga que morir –“en honor a la República”- evidencian una hipocresía que, como dijera Girondo, «(…) harían ruborizar a un carnicero (…)».

Hace 90 años Roberto Arlt escribía sobre la hipocresía. Decía: «Esta efigie de hombre me produce una sensación de monstruo gelatinoso, enorme, con más profundidades que el mismo mar. No por lo que dice, sino por lo que oculta».

Sería saludable que se pusieran al margen ‘de opinión’, que acompañen esta gesta que está dando resultados, -y muy buenos-: en dos meses hemos tenido 10 000 contagiados, y aproximadamente 500 muertos.

Aunque sea, que lo acompañen con discreción y, en el peor de los casos, que sigan los consejos del propio Federico Pinedo, al decir el mismo: “Hay que hacer un SILENCIO PATRIOTICO”.