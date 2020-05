Aerolíneas Argentinas y Austral se fusionarán en una única compañía, según anunció hoy el presidente de la línea aérea de bandera, Pablo Ceriani, a través de las redes sociales y en una carta dirigida a los trabajadores de ambas empresas, donde señaló que la medida permitirá «un crecimiento más ordenado» y «un ahorro de millones de dólares».

Además, indicó que, en el marco de la fusión, serán creadas «dos nuevas unidades de negocios: una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghái, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros».

«Ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados», subrayó Ceriani en su anuncio a través de la red social Twitter.

En tanto, en el texto que dirigió a empleados y empleadas, explicó que la difícil situación que atraviesa el sector aerocomercial «plantea la necesidad de optimizar los recursos», teniendo en cuenta que Aerolíneas requiere de los aportes del Estado para funcionar.

La crisis sanitaria mundial del Covid-19 impactó de lleno en la industria aerocomercial. La situación es muy complicada, aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado. Un tremendo impacto del que @Aerolineas_AR no está ajena. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) May 5, 2020

A través de Twitter, el titular de Aerolíneas destacó la necesidad de «tomar las medidas necesarias para que la compañía opere con su máxima eficiencia y atacar las improductividades estructurales para alcanzar los estándares de la industria», algo que entendió es «un deber moral» de quienes trabajan en la línea de bandera.

«La crisis mundial provocada por la Covid-19 ha impactado de lleno en la industria aerocomercial y no sabemos cuánto durará esta situación. Todo indica que aún quedan varios meses críticos por delante, meses sin ingresos, ni operaciones regulares; lo que significa un tremendo impacto para nuestra industria y la economía en general», advirtió Ceriani.

«Sin ingresos, y reitero, no sabemos por cuánto tiempo, muchas aerolíneas en la región y en el mundo desaparecerán», sostuvo Ceriani.

En una serie de tuits que emitió a través de Twitter, el titular de Aerolíneas Argentinas señaló que, en el contexto actual de la pandemia, la situación de la industria aerocomercial es «muy complicada», con «aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado», y afirmó que AA «no está ajena» a ese «tremendo impacto».

«El Estado invierte en su aerolínea de bandera porque genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada. Pero ante una crisis tan profunda como la generada por la pandemia, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades», sostuvo Ceriani.

En ese contexto, anunció: «Por eso, hemos decidido fusionar

La fusión, cuyo trámite podría estar concluido para fin de año, permitirá la creación de una nueva unidad de negocios para brindar mantenimiento de aeronaves a otras empresas, y se avanzará en la creación de una unidad de negocios de carga que aprovechará la experiencia ganada por la compañía en sus vuelos cargueros a Shanghai.

Hoy la compañía cuenta con un área de mantenimiento específica para atender los aviones que pertenecen a Aerolíneas Argentinas y otra para los aviones de Austral, y de igual manera pilotos, tripulantes de cabina y en menor medida el personal de tierra también forma parte de una de las dos empresas, duplicando así estructuras organizacionales.

Entre los beneficios que la fusión generará, se destaca una mayor eficiencia en cuanto a horas de vuelo por avión (mensual), ahorros impositivos por US$ 13.500.000, la generación de ingresos directos por US$ 42.000.000 extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota, el ahorro de más de US$ 8.000.000 producto de la reorganización de la estructura interna y de US$ 2.500.000 como producto de la eliminación de horas extras.