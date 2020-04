Por Daniel Capa

Los Susana son muchos. Pero si le descontamos los que se creen que son Susana, sólo por un deseo aspiracional, no son tantos. Aunque con mucho.

“En este país, nos están ahogando con impuestos”, dijo la diva (la viva). Y con su “ingenuidad” a cuestas, casi casi que llamó a una rebelión fiscal.

Sacala a Su del medio, si no queres personalizar en una persona. Pero imaginate o configurate lo que representa.

Los Susana son los Paolo, son los banqueros, son los famosos grandes agroexportadores sojeros taaan solidarios por estas semanas, por cierto. Son ellos, piensan lo mismo o parecido o semejante. Solidaridad de clase, le dirían algunos.

El pueblo tiene contradicciones, los procesos políticos siempre los tienen, el gobierno también, y también los movimientos populares. Sin embargo hay contradicciones que son fundamentales y otras, secundarias. No fijas, pero detectables en cada etapa.

El núcleo más conservador de Cambiemos se opone firmemente a gravar con un impuesto a los grandes grandes grandes ricos de la Argentina. Aún cuando el impuesto fuera eventual y acotado en el tiempo.

Se oponen como se opone la Su, el Paolo, el gran agroexportador sojero. Ahí está la contradicción de intereses fundamental. No única pero fundamental.

El puñado de grandes poseedores de fortunas que no quieren resignar nada de nada versus el pueblo que va resolviendo problemas con sustento del Estado. Es un conflicto objetivo, más allá de la voluntad y de la posición ideológica en cada segmento.

Por eso, estas semanas estarán marcadas por el debate sobre el eventual impuesto a las grandes fortunas que el Congreso se apresta a discutir.

Vendrán (ya los hay) los pronunciamientos de los sectores populares para avanzar. Vendrán (ya están) los ataques mediáticos representando (o siendo parte) de esa estrecha minoría que se resiste a tributar.

Porque “el Estado no tiene que meterse en mis ganancias que son mías”, porque “quieren lo mío para dársela a los negros”, porque “el populismo es peor que el coronavirus”, etc.

En la Argentina post Macri, la pobreza infantil llego a niveles escalofriantes, y ni hablar de la extrema pobreza. La pandemia agravó ese panorama, aún con el papel muy activo del Estado que se puede palpar todo el tiempo con una medida tras otra. Y sin ebargo, siempre parece poco.

Para una parte de nuestra sociedad con living y 3 dormitorios, el problema de los niños y niñas en el país no parece ser el hambre, sino que no pueden salir una hora a esparcirse.

¿Qué crees que piensan los Susanas (y Susanos) entonces?

Son las mil familias todopoderosas que se paran de manos frente a un Estado y un pueblo que hacen sacrificios enormes para sostener la prioridad sanitaria. No quieren pagar sueldos, no quieren pagar impuestos, no quieren donar, no quieren nada.

Ahí está la contradicción fundamental.

Pueblo vs. Oligarquía (o como lo llames). Y una contradicción importante aunque secundaria: esa parte de la sociedad de capas medias, que se mimetiza con lo más concentrado del poder económico. Algunos por un sentido aspiracional, otros por ideología (bah, antiperonismo rabioso digamos).

Mientras tanto, la imagen positiva gubernamental sigue arriba. Según datos últimos, el apoyo popular a las medidas coyunturales superan el 70 por ciento. Y la confianza también es amplia. Buena base social para avanzar con políticas populares en el marco de la pandemia.

Pandemia que aún está muy viva. No como los dinosaurios, Su.