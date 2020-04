La diva de los teléfonos se refirió al impuesto a las grandes fortunas para combatir la pandemia de coronavirus, que eventualmente tendrá que pagar, que busca sancionar el oficialismoen el Congreso

La blonda de la tele sostuvo durante una entrevista con Intrusos (América) que no creía que fuera por «única vez» y reveló su postura sobre las políticas económicas del país: «Ya blanqueamos todo lo que teníamos que pagar, muchos no blanquearon, que los felicito».

Jorge Rial la frenó y le aclaró que no había que felicitarlos porque era algo ilegal.

Susana respondió: «Y bueno, hay tantas cosas que están fuera de la ley. Sé que hice bien pero conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. Yo me siento una estúpida que alguien me dice ‘yo no blanqueé’. Es un país que nos están ahogando con los impuestos Somos el único país que pagas bienes personales, único país que paga anticipos. No existe en el mundo«.