En «El Diario», en C5N, una joven correntina de nombre Violeta se acercó a Adrián Salonia, periodista de C5N que cubría la marcha por Loan Peña, y denunció un presunto abuso perpetrado durante 10 años por el padre del gobernador Gustavo Valdés, conocido como ‘Manolo’ Valdés.

Violeta comentó que se sumó a la manifestación en la localidad de 9 de julio porque se sintió «identificada» con la mamá de Loan y porque también era su «oportunidad de ser escuchada».

«Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés, cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome y me decía ‘vos sabés quién soy’. Después quedé embarazada de mi hijo y me dijo ‘¿cómo vas a quedar embarazada si te di la pastilla? Ese hijo no es mío'».

“Estoy cansada de luchar sola, a mi hijo lo rechaza por ser pobre, no somos delincuentes. Fui a pedirle a Valdés que me ayude y no hizo nada, pero ya no soy la mujer que tenía miedo”.

“¿Por qué Valdés no está acá con el pueblo? Ellos creyeron que nadie iba a escuchar el pedido de Loan porque es pobre, lo mismo creyeron de mi”.