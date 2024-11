Luego que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a seis años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, en un fallo emitido tras revisar el veredicto que se le dictó en un juicio oral junto a otros 12 acusados en esa investigación, la flamante presidenta del PJ respondió con contundencia: «Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más dificil, y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón», sostuvo.

En esta misma línea, sumó: «Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, ‘pum’ piña… como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py«.

«No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como una sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad», sentenció.

