El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández se refirió hoy en una entrevista a la convocatoria que realizan desde el PRO para salir a golpear las cacerolas en busca de una baja de sueldos de los funcionarios públicos.

«Me parece que nosotros tenemos que ser precavidos y ocupados en lo que estamos haciendo. Cuando uno ve eso de los cacerolazos, estupidos porque no encuentran el fondo de la cuestión y mientras Estados Unidos está comprando cien mil bolsas para cadáveres, me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Hay alguien que les está dando manija y que algún imbécil le está prestando atención y eso me da mucho odio porque los intereses de la Patria siempre estuvieron primero que los otros y en este caso el de ellos son los intereses de sus bolsillos», arremetió el exjefe de Gabinete.

Pocos días atrás se conoció que la iniciativa desestabilizadora provenía de las usinas del PRO a través de la plataforma banquemos.com desde donde se instruye a los militantes a mover en las redes las campañas diseñadas por Patricia Bullrich y Marcos Peña.