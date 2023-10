La principal consecuencia del fallo el juez Martín Cormick, quien declaró la nulidad del decreto que extendió los beneficios del blanqueo sancionado durante el gobierno de Cambiemos, será que quienes se acogieron a ese régimen deberán pagar impuestos por el dinero no declarado previamente.

En ese listado figuran desde un hermano del ex presidente Mauricio Macri hasta su ex ministro Nicolás Caputo y un familiar del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, según un relevamiento a partir de causas judiciales que se iniciaron a raíz del decreto hoy anulado.

El fallo del juez Cormick recordó que la AFIP había advertido que “de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada por los actores, los contribuyentes involucrados deberán ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como Impuesto a las Ganancias, Impuesto al valor agregado, Impuestos a los Bienes Personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto”.

Además, deberían pagar “los intereses del pago fuera de término (…) pudiendo la AFIP reclamar los mismos por los períodos no prescriptos”.

No obstante, el juez aclaró que esa situación es “ajena al presente proceso” y “deberá ser evaluado en cada caso por las autoridades competentes”.

El fallo es de primera instancia y la apelación –que en tribunales se da por descontada- podría incluso ser concedida con efecto “suspensivo”, es decir que no regiría lo dispuesto por la resolución hasta tanto hubiera una confirmación de Cámara e, incluso, de la Corte Suprema.

La ley de blanqueo que sancionó el congreso en los albores del gobierno de Macri, al igual que otras dos del gobierno de Cristina Kirchner, excluía del beneficio a familiares y allegados a funcionarios públicos.

Sin embargo al reglamentar la norma, el gobierno de Cambiemos los incluyó, lo que dio lugar a una causa penal que todavía está en trámite y otra ante el fuero en lo contencioso administrativo que hoy tuvo resolución de primera instancia.

Gracias al decreto hoy invalidado blanquearon dinero no declarado, entre otros, Gianfranco Macri y su madre (y también del ex presidente, Mauricio) –Alicia Blanco Villegas, por un fideicomiso radicado en Europa.

También se acogieron al régimen el empresario Marcelo Mindlin, quien adquirió el paquete accionario de una empresa perteneciente a la familia Macri; Nicolás Caputo; Manuel Lucio Torino Ortiz (pariente del ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas) y Alejandro Peña Braun, familiar del ex jefe de Gabinete.

El periodista Horacio Verbitsky afirmó en su momento que tenía la lista completa de quienes habían blanqueado dinero con ese régimen, pero ello le valió una causa judicial en la que aún se investiga cómo se filtraron esos datos, que según establecía la normativa debían permanecer en reserva.

Ahora, la AFIP anunció que aportará la lista completa de quienes blanquearon dinero a la Justicia, aunque en esa instancia el capítulo parece acotado a las sucesivas revisiones para ratificar o corregir el fallo dispuesto hoy. (NA)