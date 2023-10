El escándalo originado a partir de la difusión de una serie de audios de 2017 donde se puede escuchar al referente económico de la candidata presidencia amarilla, Patricia Bullrich; Carlos Melconian hablando sobre negocios sucios que podrían reportarle un fangote de dinero hizo temblar los cimientos de la coalición opositora y hay alarmas por lo que se pueda conocer en los próximos días, justo antes de las generales del 22 de octubre.

Pese al enorme esfuerzo por tapar esta información que los grandes medios decidieron ocultar o asegurar que se trataba de audios falsos, dentro del espacio de Bullrich reconocen que son verdaderos, pero le bajan el precio porque «son viejos».

La información revelada por el periodista Tomás Méndez en el canal de noticias EXTRA produjo un verdadero tembladeral que obligó a Patricia Bullrich a salir con una idea descabellada. Sostuvo que estos intercambios telefónicos del político con su mano derecha Facundo Maino y una mujer con quien habría tenido encuentros íntimos a cambio de cargos públicos. se realizaron con inteligencia artificial.

«Ya con este tema entre que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen… La verdad es que vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona porque no califico a las personas como basuras, sino por las cosas que hace», lanzó Bullrich el miércoles pasado.

La candidata amarilla aseguró que todo le parece «sucio» y que estos hechos son «un instrumento de las campañas» electorales. «Tendrían que tener trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado. Son operaciones de quinta categoría, Argentina está acostumbrada a ellas», cerró. Tras sus declaraciones radiales, desde el bullrichismo señalaron que se trata de escuchas ilegales y que además, es «fuego amigo» dentro de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, ahora que se informó un poco más y sabe que en las próximas horas se conocerán los audios completos, que según Tomás Méndez provienen de las escuchas en una causa por narcotráfico en la que el propio Melconian habría instruido a los narcos en cómo lavar dinero sucio, Bullrich decidió pegar un giro en el aire y cambiar el discurso. «Son audios totalmente armados, descontextualizados, juntados de no sé dónde«, afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa en Salta.

Ya no son producto de la inteligencia artificial, sino de escuchas de cuando «Melconian ya no estaba en la función pública».

En la Fundación Mediterranea, según el periodista Javier Calvo, el propio Melconian reconoció que los audios son reales.

Ahora, el periodista Tomás Méndez redobla la apuesta y pide que lo denuncien penalmente para poder demostrar en la Justicia que las escuchas son reales, provenientes de un expediente judicial donde «Melco» está hasta las manos.

Según explicó el periodista, los audios están editados para reflejar la información relevante de cuestiones personales que degradan a Melconian como persona. Pero ante las afirmaciones de Bullrich que sostiene son escuchas editadas, el canal EXTRA dará a conocer los audios completos.

Resulta curioso el esfuerzo que hacen los periodistas afines al macrismo para desacreditar la información, que lógicamente, podría impactar negativamente para Bullrich el próximo 22 de octubre. El propio Jorge Lanata se ocupó de aseverar, sin ningún tipo de fundamento» que se trata de «conversaciones falsas» durante una entrevista a lea candidata cambiemita en Radio Mitre.