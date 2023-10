El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó hoy al expresidente Mauricio Macri por haberse manifestado en favor de una posible alianza de la coalición opositora con el postulante a la jefatura del Estado de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, invitó al exmandatario a que «se afilie» a ese partido y aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) representa «el liberalismo en serio«.

El exreferente de Avanza Libertad criticó de esta forma a Macri por haber asegurado que espera que los legisladores de JxC acompañen a Milei en caso de que la candidata de su partido, Patricia Bullrich, no gane las elecciones.

“Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables”, afirmó ayer Macri durante la presentación de su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

«Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones«, expresó Bullrich esta mañana en declaraciones a la Radio Urbana Play.