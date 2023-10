En medio del escándalo que provocaron los audios de Carlos Melconian, elegido para ser ministro de Economía si Patricia Bullrich logra imponerse en las próximas elecciones, el binomio fue al programa de Mirtha Legrand y quedaron expuestos en la mentira.

La entrevista había sido pautada hacía varias semanas, en un momento donde el equipo de Bullrich buscaba darle mucha fuerza a Melconian como la cara visible de la campaña. Incluso, se incluyó a los dos periodistas, Jonatan Viale (LN+) y Diego Sehinkman (TN) para dar una imagen de apoyo al periodismo, en contraposición a un Milei que es acusado por Juntos por el Cambio como agresivo con la prensa.

Pero el tiro salió por la culata. Sin saberlo, la “mesaza” se convirtió en la peor pesadilla para Bullrich. Melconian llegó al programa en medio de un escándalo por audios que se filtraron del año 2017, donde se lo escucha hablando de esquemas de tráfico de influencia y cambio de sexo por cargos en el Banco Nación.

Además, echando nafta al fuego estuvo Jonatan Viale, quien a pesar del blindaje mediático que pidió Bullrich a los medios ensobrados, quiso pinchar al economista y lo dejó pedaleando en el aire.

El momento más tenso del programa se produjo cuando Mirtha le preguntó a Melconian sobre “si eran ciertos esos audios que andaban por ahí”.

“Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo abogado de cabecera… vamos de a poco“, arrancó el economista, considerando el tema como una presunta “operación” en su contra que se puso en marcha cuando se hizo público que sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich si Juntos por el Cambio gana las elecciones.

“¿Lo escuchaste al audio?”, avanzó Mirtha. “Algo… no escuché todo”, contestó Melconian con una cara de que no sabía donde meterse. “¿Es tu voz, cómo te enteraste?”, atacó Viale, y el economista contó “me llamó un amigo y me dijo te van a operar esta noche… ¿A mi?, pregunté, y enseguida asocié, tengo 66 años y las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón...”.

Luego Melconian apuntó a cuestionar a Tomás Méndez, el periodista que publicó los audios: “Me puse a pensar en la fuente de los audios y es un señor ni siquiera es de un canal abierto, es un tránsfuga de primer nivel, un extorsionador, que es el mismo del escrache en la casa de la casa de Patricia“, señaló.

Pero Mirtha insistió en que lo importante es el contenido y le preguntó “si era su voz“, y Melconian agregó “no importa si es mi voz o no, ponele que sí, pero es mentira total, no solo el contenido, sino la fábula…”, asegurando que las conclusiones que se sacan de escuchar los audios son falsas.

En el primer audio, se lo escucha a Melconian habla con su mano derecha, Facundo Maino, poco después de su salida intempestiva del Banco Nación, hablando de un esquema de tráfico de influencias para robarle plata al Banco Nación, algo muy común en ese momento entre otros funcionarios, según cuenta el propio Melconian en el audio.

En otros audios, se lo escucha a Melconian hablando de sus amantes, a quienes les habría conseguido cargos en el Gobierno. Esto sería un grave delito de sexo a cambio de otorgamiento de cargos públicos, de haberse concretado lo que se sugiere en los audios.

Melconian siguió excusándose. “Yo nunca tuve causas penales, tuve que buscar un penalista y vamos a responder todo en la Justicia“, anticipó, considerando que “esto que hicieron es una pegatina, un moco tremendo, para que después se repita en todos lados y perjudicar, escuché incluso que imitan, pero no importa, quiero ir al contenido, nada que ver…”.

“Esto que escuchás acá de una llamada con esto que escuchás de otra llamada, ponele que sea mío, que no lo sé… Pero viene la fábula donde habla un señor, no yo, entre llamada y llamada, y empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué… No hay nada ahí”, se justificó pésimamente Melconian.

Ante esos dichos del economista, Viale tomó la batuta y le tiró la artillería: señaló que tenía el deber periodístico de preguntarle sobre ese posible “tráfico de influencias” y Melconian tuvo quizás la más insólita respuesta hasta el momento, indicando que “ni era funcionario del Banco Nación en ese momento”.

“Primera cuestión: yo estoy fuera del Banco ahí, yo no tengo nada que ver con el Banco“, precisó, aunque siempre se dijo lo mismo y se escucha claro en los audios que habla de lo esquemas de corrupción que impuso cuando era presidente de la entidad.

“Claro, es así, estás recomendando a gente ir a directorios para ganar guita“, volvió a la carga Viale. “Alguien me está preguntando y estoy contestando, Jony… ¿Qué tráfico de influencias?”, replicó el economista.

En ese momento, intercede por primera vez Bullrich y le pide a Melconian que se calle. “Carlos, dejalo ahí, ya está. No hay que discutir aquello que no sabemos de dónde sacan“, exclamó la candidata a presidente.

Según fuentes consultadas por este medio dentro del PRO, existe en estos momentos un fuerte cruce interno entre el sector de Bullrich y Larreta con el sector de Macri. El ex presidente insiste que Bullrich debe ejercer un liderazgo más fuerte y mantener a los radicales en línea para que apoyen a Milei en un eventual gobierno del libertario.

Bullrich le recrimina que ya la da por muerta, pero Macri está enojado porque cree que la UCR le “le comió la coalición” a la ex ministra de Seguridad y el PRO quedó desdibujado. En este sentido, tampoco le perdona que le haya dado tanta centralidad a Melconian, a quien “no puede ni ver” desde que lo echó del Banco Nación en 2017.