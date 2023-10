El ministro de Economía estalló en la tarde de este martes y advirtió a los que especulan con el dólar paralelo que: «Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana«

«Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso«.

Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite.

«Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro».

Más temprano el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, apuntó a un grupo de especuladores que operan sobre el mercado paralelo y con la suba de la cotización del blue generan “temor e incertidumbre”.

“El valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima”, señaló Setti a través de su cuenta de Twitter y agregó: “Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre».

Setti afirmó que “es sabido por todos que el mercado blue esta manejado por 4 o 5 vivos que abusan de esta situación”.

“Por eso es clave avanzar con la intervención de la justicia para que estos no se apropien de manera ilícita el ahorro de la gente sobre la base de expectativas de un irresponsable”, insistió el secretario de Finanzas.

Setti es el primer funcionario que de manera oficial se refirió a la escalada del dólar blue que hoy superó los $ 1.050 y finalmente cerró a 1.020.

Cabe recordar que los dólares financieros, en especial el MEP, es el que se encuentra intervenido por el gobierno a través de la venta de títulos públicos.