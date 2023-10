Miles y miles de bonaerenses salieron a las calles para acompañar la caravana del peronismo bonaerense que partió del ‘kilómetro cero del peronismo’ en Berisso y llegó hasta La Matanza, brindándole su apoyo al gobernador Axel Kicillof y al candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. Fueron de la partida la mayoría de los intendentes del conurbano bonaerense, Máximo Kirchner, Verónica Magario, Wado de Pedro, Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Roberto Baradel y Cecilia Moreau, entre otros.

Kicillof afirmó que “La única boleta que defiende los derechos e impulsa las transformaciones para el bienestar de nuestro pueblo es la boleta completa de Unión por la Patria”. En ese marco, el gobernador destacó que “en los 100 kilómetros que recorrimos hoy nos encontramos con un pueblo que está lleno de energía y que sabe todo lo que está en juego en esta elección”. “Ha quedado claro que para los y las bonaerenses la educación y la salud no son un negocio: son derechos y vamos a defenderlos”.

Por último, Kicillof subrayó que “los candidatos de la derecha no conocen nuestra provincia y no conocen a los y las trabajadoras bonaerenses si creen que no van a pelear por sus derechos”. “Para seguir expandiendo la inversión pública necesitamos de un Gobierno Nacional que también apueste por la salud, la educación y la soberanía: hay un solo candidato dispuesto a hacerlo y se llama Sergio Massa”, concluyó.

Por su parte, Massa resaltó: “Tengo claro que si hay una deuda en la Argentina es con los trabajadores y las trabajadoras”, y afirmó: “Desde La Matanza, la capital del trabajo, quiero que se queden tranquilos porque voy a ser el presidente de los y las trabajadoras argentinas. Para nosotros hay una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan”.

En otro tramo, el ministro candidato afirmó: “En los últimos 12 meses mejoramos el empleo formal, los salarios, y bajamos impuestos. Pero falta. Sepan, acá en la capital del trabajo, que voy a ser el Presidente de los trabajadores argentinos porque creemos en una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan”.

La jornada comenzó por la mañana en Berisso, kilómetro cero del peronismo, continuó por el Cruce Varela y finalizó en el partido de La Matanza con una caravana hacia la Plaza Dorrego. El clima de la caravana era de alegría, luego de una semana difícil a partir del escándalo de Martín Insaurralde. La mayoría de la dirigencia coincidió que “necesitan esto” para el último empujón que permita ganar la Provincia y la Nación.