El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia este miércoles al supuesto apoyo multitudinario de la juventud por la opción libertaria encabezada por el chiflado de Javier Milei y sus propuestas radicales.

“yo soy muy desconfiado cuando dicen que muchos jóvenes votarían a Milei. Desconfío de las encuestas. Cuando yo vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes. Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y pidiendo la dolarización”, manifestó.

Y aseguró: “Hay que ser un poco más desconfiados de los que se dicen en las redes sociales, de lo que se dice en los medios o de cómo se saca una foto. Es cierto, y lo dije hace algún tiempo que hay un descontento de algunos sectores de la sociedad”.

En el marco de del lanzamiento de “Aerolíneas Argentinas Cargo”, con la presentación de un Boeing 737-800 adaptado para realizar exclusivamente operaciones de carga aérea, el ministro político reavivo además la interna oficialista al asegurar que en el Gobierno todavía «hay funcionarios que no funcionan«, una frase que usó la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la derrota en las elecciones Primarias del 2021.

A pocas horas de la renuncia del jefe de Asesores, Antonio Aracre, de Pedro —cercano a la titular del Senado— advirtió: «Nuestro Gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza».

Ante una repregunta de C5N sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”.

De igual manera, le dejó un mensaje a los argentinos que miran con desconfianza la gestión del Gobierno. “A eso argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina”.