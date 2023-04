El ministro del Interior Wado de Pedro aseguró anoche, entrevistado por Gustavo Sylvestre, en C5N, que «existe una utilización del miedo como disciplinador«, al cuestionar el aprovechamiento de sectores opositores del crimen de un colectivero en La Matanza. A la vez, cuestionó a la oposición al señalar que «llegan al gobierno y saquean la patria, los recursos. Todo eso es lo que ven que no van a poder hacer si Cristina sigue siendo la dirigente que opina, que hace, que habla. Es la yegua que no pueden domar. Entonces, o la quieren presa, o la quieren muerta»,

También, ante la consulta del conductor, aseguró que la situación del Frente de Todos «es producto de la decisión unipersonal del presidente que nos llevó hasta acá, con su decisión estratégica y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección que haya PASO«.

Principales conceptos del ministro del Interior

El crimen del colectivero

“Hay una utilización del miedo como disciplinador, utilización del miedo como una herramienta de manipulación social y creo que fue algo histórico, el miedo como disciplinador, el miedo para asustar al electorado y en Argentina ya se utilizó y ya tuvo sus consecuencias, tuvimos a los Pati, a los Rico, Ruckauf, tuvimos a Patricia Bullrich ministra de Seguridad de la Nación y no resolvió nada.”

Hay sectores dispuestos a cualquier cosa, a Cristina la quieren presa o muerta

“Cuando nosotros vimos por primera vez un arma gatillándole en la cara de la vicepresidenta, dijimos acá hay que ordenar el Frente, porque hay sectores de poder en la Argentina que están dispuestos a cualquier cosa, o muerta o presa. Cristina sigue siendo la dirigente que opina, que hace, que habla, es la yegua que no pueden domar. Entonces o la quieren presa o la quieren muerta. No nos sorprenden las cosas que vamos a ver. Si nos la pasamos llamando a la reflexión de los dirigentes de la oposición, bajen un cambio, hay límites, hay 40 años de democracia, no jueguen con fuego”.

Hay muchos dirigentes cómodos esperando el dedo de alguien

“Ese bastón con el que CFK convoca al resto de los dirigentes es también un : “Che haganse cargado, no puedo sola”, me parece que hay muchos cómodos, muchos dirigentes cómodos esperando al dedo de alguien. Pero no se refiere justamente a una militancia que viene, imaginate esto, yo entré al poder ejecutivo en el 2014. Si bien estuve en Aerolíneas con Mariano y Axel, entré al Poder Ejecutivo en enero de 2015. Con lo cual nosotros venimos generando músculo. Entendemos que el poder para transformar los problemas está en el poder real que te da tu fuerza”.

Los que nos queda hoy es ir a una PASO

«El presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutir parte de la estrategia. No hubo ni existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del presidente que nos llevó hasta acá, con su decisión estratégica y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección que haya PASO, donde el presidente se va a presentar. Con lo cual sería muy bueno que el presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cual es el mejor candidato o candidata del Frente”.

Los ruidos que a todos nos cansan hay que saldarlos

“En términos políticos se venía discutiendo eso. Los ruidos que a todos nos cansan, que todos critican y que estamos de acuerdo que ya hay que saldarlas en unas PASO. Los ruidos tiene que ver con eso, con decisiones que no se tomaban, con gestiones del área económica que no se tomaban y con una inercia también producto de la situación que dejó la gestión de MM, Larreta, de Vidal, de Patricia Bullrich.”