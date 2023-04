La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó la detención de los dos supuestos colectiveros que agredieron al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos.

«Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?», publicó la exmandataria en su cuenta de Twitter.

«Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió», agregó la vicepresidenta.

Cómo fue el operativo en el que se detuvo a los colectiveros

Por la madrugada del jueves, dos participantes de la protesta por el crimen del colectivero en la que fue agredido el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fueron detenidos por orden de la Justicia porteña bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.

Los detenidos -Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda- serían choferes de colectivo y fueron apresados en un procedimiento de la Policía de la Ciudad en las últimas horas del miércoles por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20.

Fuentes policiales informaron que las dos detenciones se realizaron en las localidades bonaerenses de Merlo y Gregorio de Laferrere, mientras que también se realizaron allanamientos en las empresas de transporte Almafuerte y Nueva Ideal, donde se efectuó secuestro del legajo personal de Cristaldo Humberto Eliseo, señalado como otro de los agresores, y documentación sobre otras 555 personas, según consignaron los voceros.

