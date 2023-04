El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvieron este jueves un encuentro en la residencia de Olivos, en el cual abordaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y distintos aspectos de la coyuntura económica, informaron fuentes oficiales.



Fernández y Massa conversaron luego de participar desde la residencia oficial, en forma virtual, de distintas reuniones sobre energía y cambio climático organizada por el Gobierno de los Estados Unidos y del encuentro Experiencia IDEA Energía, que se realiza en el Hotel Casino Magic, en Neuquén, respectivamente.



Tras estas videoconferencias que se concretaron en forma simultánea pero separadas, ambos se reunieron para dialogar, según indicaron las fuentes, sobre las recientes negociaciones encabezada por Massa sobre el acuerdo de la Argentina con el FMI, entre otros temas que incluyeron la coyuntura económica.



Posteriormente, la vocera presidencial Gabriela Cerruti difundió a través de la red social Twitter una fotografía en la que Fernández y Massa se muestran juntos y sonrientes en los jardines de la residencia de Olivos, con la leyenda “Encarnizada interna” y que alude irónicamente a las versiones periodísticas que los muestran enfrentados.

En su participación virtual en el Foro sobre Energía y Cambio Climático, organizada desde la Casa Blanca por el mandatario estadounidense Joseph Biden, Fernández manifestó su “preocupación” por la “ausencia de vehículos financieros globales” que ayuden a países en desarrollo “a hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático”.



Gasoducto. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este jueves que la licitación del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se pondrá en marcha inmediatamente después de la inauguración de la primera etapa, y que se invitará al sector privado para que junto con el Estado trabajen “de manera colaborativa y asociada”.



Massa formuló declaraciones al participar en modo remoto del encuentro Experiencia IDEA Energía, que se lleva a cabo en el Hotel Casino Magic de la ciudad de Neuquén. Tras el evento, el Ministro se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para debatir sobre la coyuntura económica.



En su disertación, el titular del Palacio de Hacienda defendió el diálogo de los representantes de la Nación, las provincias, las empresas y los trabajadores, como “las cuatro patas claves de la mesa para ponerle un paraguas al 2030”, en referencia a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La energía debe ser una política de Estado que no debe ser modificada por un cambio de gobierno”, enfatizó, luego de señalar que con el desarrollo del sector “pretendemos generarle a la Argentina un ‘segundo campo’”, en cuanto a sus potencialidades para la generación de divisas, “mucho más en este contexto de restricción”.



Al respecto, instó a “que nunca se desarme la mesa de diálogo, de búsqueda de acuerdos y de soluciones”, para remarcar la importancia de cada una de las partes involucradas, ya que la actividad se vería en dificultades “sin trabajadores bien pagos y registrados, sin empresarios que inviertan, sin los ingresos que el sector representa para las provincias y la Nación, sin las reglas de incentivos”.



Asimismo, reiteró las diferencias entre los países centrales y los que están en vías de desarrollo en materia de transición energética, puntualizando que los segundos son “acreedores ambientales” y que en consecuencia no pueden tomarse criterios uniformes, ya que para los desarrollados se requieren tareas de “mitigación”, y para América Latina de “adaptación”.



Por tal razón, cuestionó la “mirada muy europeizada” de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Banco Mundial, que sostienen que el gas no es una energía de transición y, en consecuencia, son renuentes a financiar obras de infraestructura relacionadas con ese combustible.



En contraposición, valoró la “otra mirada” del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, ex Corporación Andina de Fomento), que “nos financia con 540 millones de dólares para la operación del Reversal del Norte, que nos permitirá inyectar gas de Vaca Muerta para el Norte Argentino”.