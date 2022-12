El expresidente Mauricio Macri, llegó de Qatar en la noche del lunes y se fue corriendo a TN para criticar al Gobierno, hablar bien de la supuesta libertad que se vive en el país de medio oriente donde según el actual funcionario de la FIFA «Hay altísima homosexualidad, no se hace ostentación, pero viven con absoluta tranquilidad».

Luego de estar presente en gran parte de los partidos que culminaron con la coronación de la Selección Nacional, como campeona del mundo, el presidente de la Fundación FIFA habló de su experiencia a lo largo de cuatro semanas en Qatar. «Para los argentinos la Meca va a ser Qatar, porque van a ir a conocer dónde ganó».

Ante semejante afirmación, el periodista Osvaldo Bazán, le preguntó: «Yo si voy a Qatar voy a tener un problema. Porque soy gay. Y no hay diversidad sexual en Qatar. Usted dijo «La pasamos bien, todo ese mes fuimos libres», la verdad no cree que los líderes mundiales deberían hacer algo para que en todo el mundo podamos ser libres?»

La respuesta sorprendió por lo insólita o por su muestra de gran ignorancia, «Yo te digo en Qatar veo una evolución muy rápida. Y quiero decirte y vos lo sabés: Hay altísima homosexualidad en Qatar, ellos viven ahí, no se hace ostentación, pero viven con absoluta tranquilidad».

«Nadie tiene ningún problema, ningún conflicto. Tienen muchas cosas escritas que no las han cambiado pero que en la práctica no rigen más. Ellos están evolucionando muchísimo. Hace tres años las mujeres no podían manejar, no podían salir de noche… Van evolucionando, son culturas distintas».

Y para terminar su respuesta dijo: «Las libertades que vos tenés hoy acá, hace quince años no las tenías. No es que nosotros siempre fuimos así. Entonces lo que digo ellos también van evolucionando«.

Macri criticó al Gobierno Nacional por decretar feriado por el Campeonato Mundial

El presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para mañana a raíz de los festejos populares por el triunfo del seleccionado argentino de fútbol, que se consagró ayer campeón mundial en Qatar y realizará un recorrido desde Ezeiza hasta el Obelisco con los jugadores, cuerpo técnico y la flamante Copa obtenida.



El mandatario tomó esa decisión esta tarde a través de un Decreto de Necesidad y exceptúa de la norma a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los bancos, informaron esta tarde fuentes oficiales.

Producto de la caravana que se hará desde el predio de Ezeiza hasta el Obelisco en ida y vuelta, el presidente Alberto Fernández firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que confirme que será durante toda la jornada. Pero la excepción serán bancos y AFIP que trabajarán hasta las 12.

Luego del anuncio oficial a través del Boletín Oficial, algunos referentes opositores se manifestaron en contra de la medida, entre ellos el propio Mauricio Macri, quien hizo un posteo en redes.

«Incoherente y antifederal», así tituló el ex mandatario una imagen robada del sitio «Coherencia por favor», en donde había un mapa de Argentina, pintado de azul que decía: «En azul, el territorio donde se declara feriado para recibir a la Selección. En rojo el trayecto que van a recorrer».