La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), aseguró que es fundamental que el país avance en la extracción e industrialización del litio y convocó a apostar a un proyecto industrial a largo plazo vinculado a este recurso natural.

En este sentido, desde la entidad se destacó que el desarrollo del litio es fundacional para una Argentina industrializada y que la verdadera independencia económica es adueñarse de los recursos naturales para industrializarlos. Además, CGERA resaltó la importancia de apostar a un proyecto industrial a largo plazo que cree burguesías provinciales en el cual los empresarios nacionales de esas provincias sean la voz del desarrollo.

En esta línea, el dirigente de CGERA, Raúl Zylbersztein recordó que desde CGERA se viene proponiendo desarrollar al litio desde hace 9 años y planteó que “si hace 9 años, cuando fue la primera exportación de un barco de litio, hubiésemos empezado a pensar en baterías, hoy nuestros problemas hubiesen sido mucho menores”. “Esto sucede con cada uno de los recursos que perdemos. Seguimos vendiendo cobre e importando cables, y seguimos exportando cuero e importando carteras y zapatos, como nos advirtió Belgrano”, agregó.

Asimismo, el empresario de CGERA hizo hincapié en que “es preferible extraer a medida que podamos industrializar y un poco más para financiar las inversiones” y que “los contratos de las empresas, preferentemente locales, deberían tener un cronograma de extracción e inversión, que paulatinamente se vaya incrementando la exportación de industrializado y disminuyendo la exportación de materia prima, pero siempre, teniendo en cuenta un plan maestro sustentable para la provincia”. “Esto es desarrollo, cambia la estructura de las sociedades de las regiones del país, aumentando la clase media, rompiendo las sociedades feudales a través de las burguesías, como en el siglo XI”, manifestó Zylbersztein.

En relación a la propuesta de La Rioja de declarar al litio como recurso natural estratégico, los empresarios de CGERA plantearon que la industria comprende a su manufactura o procesamiento en algún grado y que estos recursos naturales pertenecen a las provincias. De esta manera, sobre los proyectos que circulan relacionados al desarrollo de esta actividad, se entiende que la industrialización de los recursos naturales es básica para poder generar valor y conseguir divisas que nos permita importar insumos y todo lo que no nos convenga producir.

“Los empresarios de CGERA coincidimos en la necesidad de dólares inmediatos, porque son nuestras industrias las que sufren la falta de insumos, pero no podemos dejar pasar esta nueva oportunidad de cambiar de una buena vez nuestra matriz productiva, porque si no, no vamos a salir de este péndulo que es la economía argentina”, concluyó Zylbersztein.