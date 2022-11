El ex presidente Mauricio Macri visitó este miércoles la provincia de Corrientes, donde estuvo acompañado por el gobernador, Gustavo Valdés, y sostuvo que «hoy hay una convicción sobre la necesidad de un cambio profundo que no estaba en 2015».

“No me bajo ni me subo”, dijo el ex presidente y puso tensión nuevamente en la interna por las candidaturas presidenciales en Juntos por el Cambio. Es que de esta forma, el fundador del PRO no descartó la posibilidad de ser candidato presidencial de cara al próximo proceso eleccionario.

Macri recorrió la ciudad de Goya, almorzó con más de 200 empresarios y dirigentes en la capital provincial y, más tarde, participó de la presentación de «Para qué», su libro más reciente. Antes de dirigirse al auditorio Julián Zini para participar de una nueva presentación de su libro, Macri remarcó que siente «esperanza» porque «se viene el cambio».

«El 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. Hay una mayoría de argentinos que ve que son las ideas del populismo las que nos trajeron a esta decadencia y que no hay salida sin cultura del trabajo, sin respeto a la meritocracia y sin trabajo genuino para todos», sostuvo.

El ex mandatario en el almuerzo que ocurrió en el Club San Martín de la capital provincial dio un discurso, donde ante ex gobernadores provinciales, varios intendentes de localidades correntinas, legisladores nacionales y provinciales y empresarios.

Allí, dijo que «hoy hay una convicción sobre la necesidad de un cambio profundo que no estaba en 2015» y que la gente, cuando lo para por la calle, le pide «retomar el rumbo» que tenía el país hasta 2019.

También reivindicó el federalismo: «La salida a esta situación, el verdadero camino al desarrollo y la creación de empleo, está en la economía de las provincias, no está en Buenos Aires», explicó. Más temprano, en su recorrida por Goya, Macri elogió al gobernador radical: «En Gustavo Valdés, Corrientes tiene un gran gobernador», declaró.