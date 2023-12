El presidente electo Javier Milei confirmó a Santiago Bausilli para presidir el Banco Central, que no solo no se cerrará, sino que ademas de independiente no tendrá nada. Bausilli, es socio de Luis «Toto» Caputo. Exintegrante del Deutsche Bank, fue procesado por la justicia por trabajar para la entidad financiera y para el Estado argentino en simultáneo. Pero la Cámara Federal porteña hizo su contribución al gobierno de La Libertad Avanza y un día antes de que fuera designado por Milei, revocaron el procesamiento.

A cuatro días de la asunción, el fundador de La Libertad Avanza designó a Daniel Tillard y Dario Wasserman al frente del Banco Nación y a Santiago Bausilli como titular del Banco Central.

Tillard responde al gobernador Juan Schiaretti y tiene basta experiencia en la materia tras desempeñar la presidencial del Banco de Córdoba. Fue además director del Banco Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Daniel Scioli y del futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, al frente de la entidad.

Por su parte, Wasserman es hombre de Caputo.

Además, Milei designó a Belén Stettler como Secretaria de Comunicación y suma una nueva incorporación a su equipo de colaboradores.

Se trata de una joven de 35 años, oriunda de la provincia de Santa Cruz, que se desempeñó en la consultora de Santiago Caputo.

Entre sus funciones, estará a su cargo de dependencias a modo de subsecretarías que manejarán el área comunicacional, las redes sociales y la parte administrativa.

Las confirmaciones llegaron a través de un comunicado de la Oficina del Presidente Electo, luego de una reunión de Gabinete que protagonizó Milei junto a sus nuevos ministros. Además, participaron Karina Milei, quien se espera que asuma a la Secretaria General de la Presidencia, y Stettler.