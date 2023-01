Las Vegas ofrece algo para prácticamente todos. Si quieres apostar en una pirámide gigante o nadar bajo una réplica de la Torre Eiffel, el MGM Resorts International Luxor te ofrece una de ellas, y el Caesars Entertainment Paris Las Vegas te ofrece la otra. Estos son solo dos ejemplos al azar de una ciudad donde puedes experimentar lujos de clase mundial y cualquier otro tipo de experiencia, a veces sin tener que viajar muy lejos. Tienes brillo y glamour en la franja de Las Vegas, pero en ese mismo largo camino puedes encontrar bares, tiendas de regalo, y todo lo demás. MGM y Caesars son dueños de múltiples propiedades en la Franja y tratan de ofrecer algo a todos, sin embargo, la innovación viene en camino.

Las Bases

Ambas compañías tienen propiedades de alta gama, algunas tienen incluso enclaves de alta gama dentro de ellas, así como también opciones más amigables para el presupuesto. Ambas compañías también ofrecen de todo, desde restaurantes de alto nivel con los mejores chef del mundo, hasta cadenas de comida rápida alrededor del país. Caesars y MGM buscan audiencias amplias, lo que ha permitido a sus competidores ir detrás de segmentos de audiencia más específicos. Red Rock Resorts por ejemplo, tiene como enfoque a los clientes locales, y algunos de los casinos de la calle Fremont intentan servir a clientes más antiguos, que buscan un sentimiento clásico. Ahora, Fifth Street Gaming ha revelado sus planes para desarrollar » el primer Hotel Casino de los Estados Unidos dedicado a la comunidad latina» según declaraciones en rueda de prensa.

De Lucky Club a Ojos Locos

Lucky Club, cuyo dueño es Fifth Street Gaming, será transformado en Ojos Locos Sports Cantina y Casino en el Hotel Jefe. El nuevo proyecto, el cual fue anunciado en abril, inició el pasado 20 de septiembre. Es una sociedad entre Fifth Street y la cadena Ojos Locos Sports Cantina. La propiedad en el lado Norte de Las Vegas ofrecerá » Ojos Locos Sports Cantina como su centro de mesa para cenas, entretenimiento y vida nocturna» según declaraciones por parte de ambas compañías. » Estamos felices de unirnos en esta empresa con Ojos Locos, una creciente marca la cual, a lo largo de los últimos 12 años, se ha establecido como líder nacional al proveer auténticas experiencias de hospitalidad a la comunidad latina» declaró Sett Schor, CEO de Fifth Street. » Su experiencia, combinada con nuestro récord de 15 años produciendo exitosos eventos diseñados para la audiencia latina en el sur de Nevada, nos convierte en la unión ideal en el primer proyecto enfocado en la comunidad latina qué incluye apuestas, comida y entretenimiento».

Qué Esperar

Una vez se completen las renovaciones, lo cual se espera para finales de este año, el rediseñado casino y hotel ofrecerá un área de casino de 10,000 pies cuadrados, un espacio de entretenimiento externo e interno de 10,000 pies cuadrados y un restaurante capaz de servir a 300 personas.

Fifth Street Latino

«Pienso que la comunidad latina es una qué merece una experiencia diseñada específicamente para ellos en todo sentido», declaró Schorr para el Nicole Terrones (DrApuestas.com). » El idioma es lo más obvio, pero la comida, el entretenimiento, todos nuestros programas están completamente programados para la comunidad latina». El hotel se mantendrá abierto durante las renovaciones mientras que el casino y restaurante si estarán cerrados.» El Hotel-Casino continuará ofreciendo un robusto calendario de conciertos protagonizados por artistas latinos, rodeos mexicanos y festivales de comida» añadió Fifth Street. «Estamos ansiosos por sumarnos a la experiencia de la comunidad latina con nuestro excelente servicio, deliciosa comida y divertido ambiente» declaró la Vicepresidenta de Marketing de Ojos Locos Sports Cantina, Laura Caudillo.

Las Vegas Evoluciona

La innovación es el nombre del juego. El continuar creando nuevas experiencias para clientes veteranos y nuevos debe ser el enfoque de cualquier empresa. En el caso de Las Vegas, esto es aún más difícil, puesto que la ciudad del pecado ofrece algo para todo gusto. Sin embargo, al enfocarse en la comunidad latina, están creando un nuevo precedente, algo con lo que no sé contaba y que amplía el margen de clientes a los que se puede atraer. El futuro de Las Vegas, cómo la misma ciudad, es brillante y creciente, por lo que la adición de la comunidad latina es un paso importante para continuar evolucionando.