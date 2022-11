Diego Santilli, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del PRO, afirmó en una entrevista con CNN Radio que “han sido muy malas las últimas semanas” luego de los cortocircuitos y los cruces de dirigentes de Juntos por el Cambio y reconoció que en su espacio político: “Más que palomas y halcones parecemos gansos, nos hacemos daño a nosotros mismos”.

El exvicejefe del gobierno porteño reiteró: “Nos hacemos daño y es muy malo porque pretendemos ser una alternativa de este gobierno. No podemos ser un espejo de lo que hace este gobierno que no se votan sus propias leyes. Esas cosas son las que no tenemos que repetir”.

Crítico de las políticas del oficialismo, Santilli expresó: “Es un gobierno que le puso cepo a todo y generó 15 tipos de cambio. Falta el dólar tecno y cordillera… Son devaluaciones encubiertas y encima planes sociales que se utilizan para la compra de dólares en vez de la función para la que fueron creadas como para darle alimentos a alguien que está fuera de sistema. No hay control y así como país no vamos a salir adelante”.

Por otra parte, Santilli se refirió a su proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años: “Tenemos una ley penal juvenil de hace más de 40 años y no aborda la problemática integral de los jóvenes y el delito”.

“No es lo mismo matar que no matar y cometer un delito que no cometerlo. Hay muchas de las situaciones que llevan a los jóvenes a cometer un delito que se podría haber evitado con una política restaurativa. No hay integración ni inclusión”, lamentó.

Finalmente, Santilli confirmó cuáles serán sus aspiraciones para las elecciones del próximo año: “Estoy trabajando para ir a la provincia de Buenos Aires”.