El expresidente Mauricio Macri visitó Rosario, donde aprovechó para lanzar fuertes críticas sobre los sindicalistas alineados con el Gobierno Pablo Biró y Roberto Baradel. También que resaltó que Juntos por el Cambio volverá a gobernar en 2023.

En el marco de una serie de actividades en la ciudad santafesina, Macri evitó referirse a la polémica que desató la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con sus críticas a quienes -según dijo- tiene lazos con el «panperonismo». El exmandatario también se reunió con la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, en medio del congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

«Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?«, aseguró Macri.

En el marco de un encuentro en la Fundación Pensar, el exmandatario enfatizó: «No podemos seguir conviviendo con señores como Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona».

«Con los 700 millones de Aerolíneas se podrían poner 33.000 gendarmes, no quedaría un narco, con un año de Aerolíneas», remarcó Macri. El ex jefe de Estado sostuvo que el año que viene Juntos por el Cambio va a derrotar «definitivamente al populismo».

«Volveremos a ser gobierno, pero con más músculo político y con más experiencia», agregó el líder del PRO, ante los integrantes del «think tank» del partido. En sus redes sociales, Macri compartió la fotografía con Losada, quien tiene aspiraciones para la provincia el próximo año, y también fue recibido por el vicepresidente del PRO y diputado por Santa Fe, Federico Angelini.