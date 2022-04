El expresidente Mauricio Macri expuso este jueves en Bariloche ante el círculo rojo del círculo rojo. El poder real. Los empresarios más influyentes en términos económicos y políticos del país. Fue ante el Foro Llao Llao, en el hotel del mismo nombre.

En ese marco, en que el fundador del PRO no fue la figura central, (el cierre estuvo a cargo de su principal oponente dentro de su espacio, Horacio Rodríguez Larreta), Macri despotricó por el doble standard de los empresarios. Los acusó de visitarlo frecuentemente durante su mandato para felicitarlo por las «transformaciones que llevaba adelante», pero que al salir de las reuniones preguntaban: «‘Pero la mía está, ¿no?’. Eran colaboradores del cambio con freno de mano puesto”, dijo ante los reyes del poder.

Entre los presentes se encontraban el dueño del grupo IRSA, Eduardo Elsztain y organizador del llamado Foro Llao Llao, Guibert Englebienne (Globant), Carlos Miguens (San Miguel), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Federico Braun (La Anónima), Verónica Andreani y Andy Freire (SoftBank). Estos ocuparon la mesa donde almorzó Macri.

También estuvieron presentes, su amigo de Mercado Libre, Marcos Galperin, Martín Migoya (Globant), Roberto Murchison (Grupo Murchison) y Alberto Arizu (Luigi Bosca), entre otros que completaban los 70 invitados exclusivos al foro.

Si bien el expresidente evitó hablar de su posible precandidatura para disputar la carrera de 2023, sijo que su fuerza está trabajando para volver a gobernar y que antes de cumplir 90 días de mandato, la próxima gestión debe lograr una reforma laboral, previsional y monetaria. Pero el expresidente aclaró que con eso no alcanza: “La Argentina tiene que demostrar que las reformas son aceptadas por los argentinos y que el monstruo no va a volver”.

Al ser consultado sobre sus aspiraciones de cara a las próximas elecciones, Macri dijo: “No estoy especulando con que si voy a ganar o no. Estoy buscando que se consolide una PASO respetuosa entre dos o tres candidatos, y si no te eligieron, no es tan grave, se puede ir como jefe de gabinete o como ministro. Estoy intentando cumplir con el mandato que me dio el 41% de que no los deje solo. En eso estoy trabajando. Lo otro se verá”