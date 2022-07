El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández calificó hoy como una «excelente economista» a la designada ministra de Economía, Silvina Batakis, y sostuvo que «se va a ratificar el programa llevado adelante hasta este momento».

«Conozco profesionalmente a Batakis y es una excelente economista. El trabajo que hizo en la provincia de Buenos Aires fue brillante, sobre todo en un momento complicado, y los resultados están a la vista«, destacó Aníbal Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa en la sede del Ministerio de Seguridad.

En ese sentido, Fernández aseguró que la gestión está «en el camino que corresponde» y anticipó que «se va a ratificar el programa llevado adelante hasta este momento».

«Son trabajos importantes en un país que quedó hecho pedazos después de cuatro años de una bestia como (el expresidente Mauricio) Macri, la pandemia y la guerra. Hay que seguir empujando con un mismo objetivo y encontrar las salidas adecuadas para cumplir con los intereses de los argentinos, sobre todo los más pobres y vulnerables«, subrayó el funcionario.

Por otra parte, explicó que desconoce «las razones» por las que el ministro saliente Martín Guzmán dejó el cargo y recordó que la última vez que hablaron había sido el viernes, durante el acto en la Confederación General del Trabajo (CGT) que estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández.

«Yo estuve con Martín en la CGT hablando de temas que nos competen y no había nada que me hiciera pensar que iba a renunciar. Su renuncia hace que el Presidente tenga que tomar esta decisión. En este caso, eligió a Batakis que es una excelente profesional, así que me pone muy contento«, agregó.

En tanto, criticó la forma en que el ministro llevó adelante su renuncia y sostuvo que no le «cayó bien ese gesto».

«Estos gestos no se hacen, a veces tienen que ver con aquellos que no vienen de la política y que no concretan las cosas hablando cara a cara. Estas cosas se resuelven de otra manera«, subrayó.