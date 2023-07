El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó hoy la precandidatura presidencial de Sergio Massa y otra vez apuntó contra el jefe de La Cámpora, el diputado Máximo Kirchner, al afirmar que no ve en él «la herencia de Néstor y Cristina».

«Néstor y Cristina son una cosa, no veo la herencia en él, lo que no significa que no sea un buen legislador y no le quito mérito. Pero no es aquel Néstor Kirchner que tenía un determinismo superlativo. Ese hombre yo lo conocí, lo traté y lo amé, porque era absolutamente querible y las 24 horas del día respiraba política. Yo no veo que él sea eso», aseguró el ministro en declaraciones radiales.

Distanciado desde hace un tiempo del kirchnerismo duro y reportando al presidente Alberto Fernández, volvió a quejarse de La Cámpora: «No me gustan sus métodos. Desde lo personal no tengo absolutamente nada con Máximo, ni con Wado (De Pedro), ni con Mayra (Mendoza), ni con ‘el Cuervo’ (Andrés Larroque), aunque estén peleados ahora con Máximo. ‘El Cuervo’ no forma parte de La Cámpora que yo sepa», sostuvo.

Fernández también se refirió al pedido de Máximo Kirchner a Cristina (Kirchner) para que se involucre en la campaña política de Unión por la Patria, de cara a las PASO. «Máximo no diría eso si Cristina no dijera que sí. Es Cristina la que quiere participar. Toda la vida la reconocí como un cuadro de excepción y no voy a cambiar de opinión ahora porque no estoy hablando con ella. Que se lo pida Máximo o Freddy Krueger es lo mismo, va a participar porque es su forma de ser, es la sangre que le hierve», aseguró.

En tanto, expresó su apoyo a Massa para suceder a Alberto Fernández en la Presidencia: «Hace un tiempo le dije a Sergio Massa que cuando compitiera por la presidencia lo iba a acompañar», subrayó. Sobre Eduardo De Pedro, quien bajó su postulación, dijo: «No le quiero quitar méritos a Wado de Pedro pero le falta mucho. Capaz en 20 años es el mejor presidente, pero hoy le faltan algunos hervores».

Por último, se refirió a Daniel Scioli, el otro aspirante que debió bajarse al sellarse la unidad del oficialismo detrás de la postulación de Massa. «Volvió a mostrar la nobleza que tiene un tipo que esta dispuesto a jugar con todo pero que no se dieron las condiciones. Y no se fue a su casa puteando con todo. Puteó un poquito porque no se puede evitar, pero rápidamente se sentó con el candidato para ver cómo podía ayudar», aseguró Aníbal Fernández sobre la reciente reunión entre Scioli y Massa.