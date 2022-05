Reino Unido anunció un impuesto a las ganancias inesperadas de las empresas energéticas productoras de petróleo y gas, con el objetivo de redireccionar al menos US$ 6.300 millones para aliviar el golpe inflacionario que sufren los británicos.

Tras numerosas presiones de la opinión pública y una inflación que, en abril, escaló al 9% interanual(un máximo en 40 años y en todo el G7); la administración de Boris Johnson decidió establecer un nuevo tributo dirigido a las «ganancias inesperadas» de las firmas energéticas, el cual será «temporario» y «focalizado«, según aseguró hoy en la Cámara de los Comunes, el canciller de la Hacienda, Rishi Sunak.

Si bien hasta hoy los funcionarios del gobierno conservador -incluyendo el propio Sunak– se opusieron al impuesto por temor a que las firmas frenarían sus inversiones, la opinión pública y el Partido Laborista presionaron para su sanción.

Asimismo, el cambio en la postura se da un día después de la publicación de un informe por la alta funcionaria Sue Grace, en el marco del «partygate«, que responsabilizó a Johnson y diversos funcionarios británicos de la celebración de numerosas fiestas ilegales en Downing Street durante las cuarentenas de coronavirus.

Boris Johnson, primer ministro ingles

El último martes, la autoridad reguladora de la energía en Reino Unido(Ofgem) advirtió que las facturas anuales de la electricidad para millones de hogares podrían elevarse de 800 a 2.800 libras (US$ 1.000 a US$ 3.494) para octubre de este año, es decir, un incremento del 42%, según consignaron las agencias Bloomberg y AFP.

La entidad advirtió que, con dichos incrementos, 12 millones de hogares entrarán en la llamada «pobreza energética», es decir, deberán destinar más del 10% de sus ingresos para pagar las facturas.

El nuevo impuesto, que gravará el 25% de las ganancias y tendrá deducciones en caso de reinvertir las mismas, recaudará un total de US$ 6.300 millones, lo cual, según prometió Sunak, permitirá otorgar subsidios por única vez de 650 libras (US$ 818) a 8 millones de hogares de menores ingresos en el país como parte de un paquete de asistencia que totalizará 15.000 millones de libras (US$ 19.000 millones).

Dichas familias recibirán el monto a través de dos desembolsos directos y un subsidio en las facturas, en tanto que todos los hogares recibirán un monto de 400 libras (US$ 502).

«Sabemos que los hogares están siendo impactados muy fuertemente ahora mismo. La asistencia fiscal tiene que ser a tiempo, focalizada y temporaria», señaló el titular del área económica.

Tras lo cual, explicó que «el sector del petróleo y el gas está obteniendo ganancias extraordinarias, no como resultado de cambios en la innovación o la eficiencia, sino a causa del repunte global en los precios de los commodities motivado, en parte, por la guerra de Rusia».

Las empresas energéticas fueron de las más beneficiadas por la escalada de precios tras el desencadenamiento de la invasión de Rusia en Ucrania.

Firmas británicas como Shell y British Petroleum (BP) registraron ingresos por US$ 6.200 millones y US$ 9.100 millones, respectivamente durante el primer trimestre del año, frente a los US$ 2.600 millones y US$ 3.200 millones del mismo periodo del año pasado.