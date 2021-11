Aníbal Fernández: el ataque a Clarín «fue un atentado»

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, consideró que el ataque al diario Clarín fue «un atentado», a la vez que remarcó que «esas cosas no se pueden permitir» y señaló que supervisó la tarea que realizan los investigadores del caso.

«Yo no dudaría que estamos hablando de un atentado. Por lo que se ve nomás. La actitud ha sido una vocación de hacer daño», indicó Fernández, tras lo cual dijo: «Esas cosas no se pueden permitir. Tenemos que estar encima de ellos para dilucidar el conflicto y encontrar a los responsables».

En diálogo con Antonio Fernández Llorente al programa «990 Sin Relato» que se emite por La990, añadió: «Todo lo que tiene que ver con la investigación que quede en el lugar donde tiene que estar. Se está haciendo un trabajo muy finito. He supervisado cuál es la tarea que están haciendo y es importante».

Al ser consultado acerca de los mapuches, indicó: «Para nosotros no hay ninguna partidización. En algún momento hablé con la gobernadora con muy buenos términos y después hubo una discusión. Yo no estaba de acuerdo en participar en Cuesta del Ternero».

«Trasladar a la Gendarmería para ‘bajarlos’. Tenía mucho más que ver con una agresión más que con otra cosa y la experiencia de Santiago Maldonado nos había invadido y no tenía ningún interés en participar en algo de esas características. Se lo hicimos saber a la gobernadora y ella fue la que habló con el Presidente. Creo que ha quedado en claro que no tengo ningún interés en perjudicarla ni mucho menos», añadió.

Además, dijo: «Cuando hubo algún desmán que no se le puede achacar a la comunidad mapuche aparecen más ventajas comerciales que otras cosas. Tomé la decisión de enviar varios colectivos con efectivos para que purgaran el lugar y con eso hemos logrado detener el conflicto».

«En el lugar donde estaba esta gente en Cuesta del Ternero lo que apreciamos es que subieron dos personas, estuvieron hablando primero, discutiendo después. En algún momento uno de ellos efectuó disparos. Uno le pegó en el pecho y el otro en el abdomen a uno de ellos y otro le pegó un tiro en la cabeza, que falleció», reveló.

Asimismo continuó: «El proceso después es el que conoce. La policía pudo llevarse al herido que ya está fuera de peligro y el cuerpo no se pudo trasladar e identificar hasta que se haga presente el fiscal en el lugar. Esa es la tarea que hemos hecho nosotros. En ningún momento tiene que ver con lo partidario de nada. Nosotros trabajamos seriamente y la fuerza si tiene que ir va a trabajar seriamente como lo hicimos siempre».

«Vi lo de los jinetes y me parece estupendo si así fuera. Lo que no me parece estupendo es que el intendente del Bolsón dice: ´Había tres gendarmes que los sacaron. Entonces dejaron la zona liberada´. Un término horrible en boca de un gobernante. Zona liberada no hay nada», aseveró.

En ese sentido, agregó: «Acá desde las 18 horas estamos en la ruta 40, a las 22:11 nos llegó un oficio judicial para cubrir esa zona de la ruta 40 y eso fue lo que hizo la gendarmería. Cumplió con una orden judicial. No quieran inventar nada que no existió. No hay que inventar mucho para saber cuales son las cosas que hay que hacer y cómo hay que trabajar en consecuencia».

«Nosotros sabemos y ellos tienen cómo instrucción en la cadena de mando que no le pegamos a nadie, no le tiramos agua a nadie y no le pegamos escopetazos a nadie. Esas cosas en la fuerza se erradicaron. Podemos hablar, podemos encontrarle salida por otras vías que no sean las que se utilizaron los últimos cuatro años. En los lugares en los que hay que actuar, se actuará como corresponde y si hay alguien que no entra en razón de esa manera, se practicarán detenciones», señaló.

Por otro lado, comentó que se reunió con el viceministro del Interior de Chile «que es el responsable de la Seguridad» y dijo: «Yo le contaba que aunque se parezcan las cosas, no son parecidas. Ellos están en estado de sitio y con zona militarizada. Nosotros ni estamos en estado de sitio ni vamos a militarizar la zona».

«Sí estamos atentos en cada uno de los pasos que son doce. En uno de ellos detuvimos una camioneta con tres chilenos que llevaban municiones. El objetivo es que no compliquemos más que las complicaciones que existen», concluyó Fernández.