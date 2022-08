El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, salió a minimizar el debate sobre la cantidad de reservas que tiene la entidad y aseguró que «tuvimos niveles más bajos que éstos y pudimos afrontar la situación».

Según datos de la autoridad monetaria, las reservas cayeron en US$ 1.085 millones en lo que va de agosto, a razón de unos US$ 200 millones por día hábil. Así, las reservas brutas quedaron en US$ 37.155 millones el lunes, cuando en el último día de julio ascendían a US$ 38.240 millones.

«Ya desde el segundo semestre de 2020 vienen diciendo que vamos a tener dificultades para pagar nuestras obligaciones externas. Pero tuvimos niveles de reservas más bajos que éstos y pudimos afrontar la situación. Lo mismo va a ocurrir en los próximos meses», afirmó.

En ese sentido, precisó que «estamos con niveles de reservas apropiados para afrontar las obligaciones del Banco Central», y descartó que se estén utilizando los encajes de los depósitos en dólares como garantía, tal como había trascendido. También resaltó que el Banco Central «es transparente en cuanto a su nivel de reservas. No sólo tenemos los mecanismos de auditoría internos sino, como miembros del FMI, el Fondo también audita esos números«.

En declaraciones radiales, el funcionario insistió con que las importaciones de energía tienen «un peso muy importante» en la sangría de divisas. «Todavía en agosto estamos con niveles de pagos de energía elevados y esperamos que ya la semana que viene ceda. Estamos esperando una reducción de más de US$ 600 millones (respecto a julio) lo que nos permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria. Y también está la demora en la liquidación del sector sojero», puntualizó.

Pesce también se refirió al swap de monedas con China: «está activo y se está utilizando. No olvidemos que tenemos más o menos US$ 13.000 millones de intercambio comercial con China y un déficit de US$ 7.000 millones. El swap son US$ 20.000 millones, ese es el el límite que tenemos. Cuando las importaciones chinas crecen lo activamos y estamos en esa tarea en este momento», explicó.