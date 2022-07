Tras la crisis de Gobierno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó a las críticas internas del Frente de Todos y se manifestó en apoyo a una posible reelección del presidente, Alberto Fernández.

«Lo que Alberto (Fernández) ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en situaciones adversas son mágicas. Debe ir por la reelección«, enfatizó el ministro en diálogo con Radio Con Vos.

A su parte, destacó la gestión del mandatario y aseguró que «fue designado por el pueblo, y no por Cristina (Kirchner). Además, aclaró que, en todo caso, la tarea de la vicepresidenta fue evitar una PASO al elegir el candidato.

«Perón que decía que había que ir a buscar al hormiguero y después hormiga por hormiga. El hormiguero, al núcleo duro lo tenía Cristina, pero el que buscó hormiga por hormiga fue Alberto y los resultados están a la vista. No es tan fácil, no está bien decir que lo puso Cristina, lo puso el pueblo«, explicó Fernández.

Ante las críticas de sectores del Frente de Todos por los anuncios económicos de Silvina Batakis, el titular de Seguridad celebró el nombramiento de la funcionaria y cruzó con dureza al dirigente de la CTEP, Juan Grabois.

«Tengo buena relación con Grabois, pero no se hacen las cosas que él quiere, se hacen las cosas que se pueden hacer,ordenadamente y con el cuidado del caso», sostuvo.

Asimismo, dijo que Batakis cuenta con el apoyo del Gabinete, y opinó de la salida de exministro Martín Guzmán. A pesar de cuestionar las formas, Fernández sostuvo que el exfuncionario no es una persona «mala leche», y argumentó su accionar al desconocimiento del exfuncionario en materia política.

«La manera en la que renunció no se hace. Me parece que tiene que ver con no conocer nada en cuestiones de política. Hay cosas que debieran ser de otra manera, se equivocó, no creo que sea un tipo mala leche, trabajé mucho con él. No creo que lo haya hecho de mala fe», afirmó.

A su parte, Fernández calificó de «chistoso» el lock out del Campo al indicar que los sectores del agro «nunca tuvieron los niveles de reconocimiento y políticas públicas que están teniendo en este momento».

Por último, consultado por la interna de Gobierno, el exjefe de Gabinete reiteró que las decisiones las toma el Presidentea pesar de las diferentes visiones dentro de la coalición. «La visión que uno debe tener es hacia dónde debemos ir. Es posible que en una coalición haya visiones distintas, pero hay que hacerse cargo y seguir adelante con una propuestaque será la responsabilidad del presidente de ir charlado con todos los sectores para das las explicaciones necesarias», concluyó.