El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre los movimientos de «odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer» y sostuvo que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner «es resultado de ese odio» y «negarlos no nos hace bien».

«Las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con la derecha democrática, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo de hoy», dijo al exponer sobre “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde llamó a «construir un nuevo sistema internacional equilibrado y equitativo».

El jefe de Estado se refirió además a la guerra en Ucrania y sostuvo que «afecta globalmente a todo el mundo» y remarcó que América Latina está «siendo víctima» de ese conflicto bélico.

«Están sembrando hambre en el hemisferio sur. Es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. La voz de América Latina tiene que estar presente. Es muy posible que América Latina acabe teniendo una oportunidad en esta guerra, porque se necesita producir alimentos y energía», dijo el mandatario argentino al brindar esta tarde una conferencia titulada “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, en la ciudad de Nueva York.

