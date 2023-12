Este sábado, los medios opositores al todavía gobierno de Alberto Fernández publicaron que el saliente presidente modificó los objetivos de la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad de los mandatarios argentinos, con el objetivo de garantizar la custodia permanente de los exmandatarios en todo el mundo y de forma vitalicia.

El decreto 735/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, incorpora modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, organismo que está a cargo de la seguridad presidencial, se detalló.

Hasta hoy, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial.

A partir de la nueva disposición, el beneficio se ampliará a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la vicepresidencia, y podrán utilizarlo sin un tiempo límite para su aplicación.

El decreto, que lleva la firma el jefe de Gabinete Agustín Rossi y del mandatario saliente, modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado a pocos días de comenzar su gestión.

A partir de la nueva disposición, Casa Militar proveerá «la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”

Ante estas versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, Presidencia quiso dejar en claro que NO se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios.

La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional.