Aníbal Fernández repudió las duras críticas de Fernanda Vallejos

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Aníbal Fernández salió hoy al cruce de las duras críticas de la diputada Fernanda Vallejos quien en un audio que circuló por WhatsApp trató al presidente de la Nación, Alberto Fernández como un «ocupa atrincherado en la Casa Rosada».

A través de sus redes sociales, el funcionario del Gobierno dijo que «la política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace Señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar…», finalizó.

Fernández mantuvo ayer una reunión con el presidente en medio de las tensiones que se desataron tras la difusión de las cartas de renuncia que pusieron a disposición del jefe de Estado los ministros y funcionarios del riñón kirchnerista.

Si bien no trascendieron los detalles de la charla que mantuvieron el mandatario y el funcionario, se supo que dialogaron sobre la situación política, donde la tensión que existe entre el ala K del Gobierno y los ministros albertistas no estuvieron ausentes.

Consultado por este medio, Aníbal dijo que no puede hablar de lo conversado con el presidente, pero dejó claro que «las renuncias están bien porque es la forma en que los ministros de dejan saber al Jefe de Estado que sus cargos están a disposición para que tome las decisiones de la mejor manera posible en cómo llevar adelante su gestión de gobierno» y que lejos están de revestir un mecanismo de presión.

En realción a los acontecimientos que tienen copada la agenda pública, el funcionario aseguró que «no hay nada roto que haya que arreglar y tanto el Presidente como Cristina tomarán las decisiones que tengan que tomar para seguir adelante con la gestión de Gobierno». Agregó que «No hay que comerse lo que dicen los medios de comunicación opositores»

Aníbal Fernández es también un reconocido kircherista que fue dos veces jefes de Gabinete de Cristina, además de los tantos otros cargos que ostentó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y él no presentó la renuncia. Por tanto, se puede concluir que las relaciones no están tan mal como se publica en los medios opositores.

En tanto, Vallejos tuvo expresiones de un calibre inaceptable. Dijo:“ El tipo está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie… A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”

Estas expresiones, según el propio Fernández, no representan «ni el pensamiento de la vicepresidenta ni de su entorno».