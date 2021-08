Aníbal respondió a las críticas de Juana Viale y le recordó sus oprobiosas operaciones

El exjefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández le respondió a la conductora luego que ella hiciera un descargo fuera de contexto y malinterpretado de sus palabras.

«Hola Juana. No había escuchado tus comentarios. Se nota mucho que solo lees titulares y no profundizas en la lectura. Justamente lo que expresé fue todo lo contrario a lo que dijiste. ¿Pero que cosa, no? Que vos hables de violencia de género, de respeto al otro», puntualizó Aníbal Fernández.

«Te recuerdo en gesto de ‘tilinga’ riéndote de los padecimientos económicos de una conocida actriz, o cuando ensobrados del macrismo y de la AFI, se prestaron a una operación oprobiosa que afectó a familias inocentes», agregó.

«¿Olvidaste que desde tu programa se acusó a Pagni de pedofilia? No tenés autoridad moral para cacarear! No tenés autoridad moral para muchas cosas», completó.

Sucede que la nieta de Mirtha Legrand se quejó porque Fernández defendió al presidente Alberto Fernández en la polémica por el brindis que organizó la primera dama Fabiola Yañez en ocasión de su cumpleaños el 14 de julio de 2020, cuando ese tipo de reuniones estaban restringidas por DNU.

“La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, llegar y llevarla a la habitación y pegarle dos piñas porque cometió un error de esas características? Puede haber cometido un error y ahí se agotó. Se equivocó, qué se le va a hacer. ESO NO EXISTE MÁS SEÑORES”, había expresado Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

“Si ella hizo eso y él llega a su casa y lo ve la única opción que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió. No hizo nada malo ni tenía mucho más para hacer”, completó.

En las expresiones del funcionario queda claro que el mensaje es totalmente contrario a la interpretación de Viale, que seguramente leyó algún titular o no se informó debidamente. Fernández dejó claro que no se puede hacer algo de esa naturaleza como pasaba 1500 años atrás. Es decir, defendió el rol de la mujer a la que no se la puede reprimir por cometer un acto impropio. Pero Juanita lanzó catarata de críticas al entender todo al revés.